İhmal ‘can’ aldı

Suna ERDEN
Türkiye’nin İstanbul ilinden tatil için ülkeye geldikten birkaç saat sonra trafik kazası sonucu yaşamını yitiren 51 yaşındaki Veysel Can’ın ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.
Girne’de Ecevit Caddesi üzerinde kaldığı otele gitmek için yolu yaya olarak geçen Veysel Can’a çarparak ölümüne neden olan Mahir Salman Söker’in aşırı süratli olduğu açıklandı.
Zanlı soruşturma aşamasında tutuklu kalması talebiyle dün mahkemeye çıkarıldı.
Soruşturmayı yapan polis, kazanın önceki akşam saat 19.00 sıralarında Girne’de Ecevit Caddesi, Büyük Anadolu Otel önünde meydana geldiğini anımsattı.
Polis, yönetimindeki RF 453 plakalı araçla seyreden Mahir Salman Söker’in, Büyük Anadolu Otel önlerinde yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalışan Veysel Can’a çarptığını söyledi.
Zanlının aşırı süratli ve dikkatsiz sürüş yaptığını kaydeden polis, şiddetli çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Can’ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini hatırlattı.
Kamera görüntüleri incelenecek
Polis, zanlının olay mahallinde gözaltına alındığını ve gönüllü ifade verdiğini belirtti.
Zanlının Girne’de bir otelde şoför olarak çalıştığını, incelenecek kamera görüntüleri bulunduğunu ve görgü tanıklarının ifadelerinin alınacağını söyledi.
Veysel Can’a otopsi yapılıp, alkol analizi için kan örnekleri alındığını kaydeden polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talebi onayladı.
OZANDAC EROLUN KIZI %5 GULSUN EROL CITCI ESTEP HIRSIZ boyacinin hortumlanan paranin muhasebecisi - kktc de bu kadar mal okuz salak hayasiz serefsiz oldugunuz surece bizde bakin "İsviçre'deymiş gibi yaşayıp Amerika'daymışız gibi harcıyoruz, boyleee polis subayligi benim tosun oglumu durduramaz arayamaz her turlu yasakli mali kisiyi parayi tasiriz ayni rahmetli abim gibi(kokiii) boyleee kanun belrleyiciler bize dava acamaz dokunamazlar tipki salih boyaciki hapisanede yatirtmadigimiz gibi. boyleeeee biz devletin butun kurumlarini kole olarak kullaniriz ailecek muge- mine- tosuncuk- mahrancik-mustafacik-ozlemcik ozogmen- yeni tosunun babasi avradi anasi butun bakanliklarda odeme yapmayik ustune mal mulk calar talan ederik.Boyleeee sana aliene hangi serefsiz hayasiz vatan haini hizmet eder boyleeee yani burasi bizzim cifligimizdir dersin boyleeeee serdar denktas efendi senin baban bu ulkede calisti maasini aldi. ahamda tam boyleeeee burasi krallik degil yavru kus gercek mucahit de rahmetli DR,FAZIL KUCUKTUR. Allah rahmet eylesin mekani cennet olsun onla beraber sehitlerimize de. aham da tam bir saygi. boyleee sen ve eniklerin avradin burun bokusunuz insanligin yuzkarasi gelmis gecmis isanligin kktcnin tc nin basina bela olmus bi pisliksiniz ve caldiginiz talan ettiginiz fonlayip hortumladiginiz mallari kocanlari devletimize ve sahislara faiziyle iade edeceksiniz. tam da booyyyleeeee Ralph v. Estep wilmington de usa serdar efendinin mugecimin muhasebicisi basinada gulsun erolu oturtmus bu serefsizler. boyleeeee susaan bonusman desene dutarim kendimi kalleciyim boynum donmuyor turbunlere oynuyorum etik buskivusu way beeee bi konus laaa kus beyninle millete devlete dombalak mi attiracani zannettin sen laaan. lavuuukkk zoytari paralari malaria getirecen ucarin kacarin yok oyleeee hele bide kredi kartlari var bunlarin herbirinde numaralari ayni yere gider bide baksan ceplerinde garsona verecek paralari yok boyleeeeeee arkasi yarin kocan mugecim seni hasretle kucakliyorum canim serdarcik yurtdisinda millete dombalakmi attirin ozgurgunu kurtaracak mis vay beee serdar hortumu anlatir bak yedigin boklari