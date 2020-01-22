İhmal ‘can’ aldı

Suna ERDEN

Türkiye’nin İstanbul ilinden tatil için ülkeye geldikten birkaç saat sonra trafik kazası sonucu yaşamını yitiren 51 yaşındaki Veysel Can’ın ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.

Girne’de Ecevit Caddesi üzerinde kaldığı otele gitmek için yolu yaya olarak geçen Veysel Can’a çarparak ölümüne neden olan Mahir Salman Söker’in aşırı süratli olduğu açıklandı.

Zanlı soruşturma aşamasında tutuklu kalması talebiyle dün mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, kazanın önceki akşam saat 19.00 sıralarında Girne’de Ecevit Caddesi, Büyük Anadolu Otel önünde meydana geldiğini anımsattı.

Polis, yönetimindeki RF 453 plakalı araçla seyreden Mahir Salman Söker’in, Büyük Anadolu Otel önlerinde yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalışan Veysel Can’a çarptığını söyledi.

Zanlının aşırı süratli ve dikkatsiz sürüş yaptığını kaydeden polis, şiddetli çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Can’ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini hatırlattı.

Kamera görüntüleri incelenecek

Polis, zanlının olay mahallinde gözaltına alındığını ve gönüllü ifade verdiğini belirtti.

Zanlının Girne’de bir otelde şoför olarak çalıştığını, incelenecek kamera görüntüleri bulunduğunu ve görgü tanıklarının ifadelerinin alınacağını söyledi.

Veysel Can’a otopsi yapılıp, alkol analizi için kan örnekleri alındığını kaydeden polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talebi onayladı.