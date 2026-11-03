30 milyar daha gelecek

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti ile kurulan ilişkiler sayesinde ülkeye yaklaşık 76 milyar liralık kaynak kazandırıldığını ifade etti. Geçen hafta 30 milyar liralık yeni bir kaynak için görüşmeler yapıldığına da dikkat çekerek, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi ile karşılıklı mutabakata varıldığını kaydetti.

Üstel, söz verdiklerinde birçok insanın inanmakta zorluk çektiğini kaydederek, “Ancak biz kararlılıkla, inançla ve ısrarla çalıştık.” dedi.

Üstel, halkın öncelikleri arasında yer alan yol, trafik ve sağlık konularının anavatan Türkiye ile kurulan en üst düzeydeki ilişkiler sayesinde birer birer hayata geçirildiğini vurguladı.

Yol projelerine değinen Üstel, Lefke yolunun tamamlandığını, Girne-Lefkoşa arasındaki trafiği rahatlatacak çalışmalar yapıldığını ve Alsancak-Girne yolunun oteller bölgesine kadar yapıldığını söyledi.

Karşıyaka-Çamlıbel yolu ile Çatalköy yolunun son etabı için ihale sürecine geçildiğini belirten Üstel, yarısı tamamlanan dağ yolunun kalan bölümünün de 2027’de tamamlanmasının hedeflendiğini kaydetti.

“Havalimanı üzerinden ikinci bir yol yapmayı planlıyoruz”

Üstel, Lefkoşa yolundaki trafiği azaltmak amacıyla havalimanı üzerinden ikinci bir yol yapılmasını planladıklarını da ifade etti. Ercan Havalimanı’nın açılmasını da hükümetin tamamladığı projelere örnek gösteren Üstel, bugün çağdaş dünya standartlarında bir havalimanının halka hizmet verdiğini belirtti.

“Genel Sağlık Sigortası Yasası’nı geçireceğiz”

Sağlık alanındaki çalışmalara ilişkin bilgi veren Üstel, hastanelerin güçlendirildiğini ve belediye olan yerlerde sağlık merkezleri oluşturduklarını belirtti.

Genel Sağlık Sigortası Yasası’nı geçirmeyi hedeflediklerini belirten Üstel, “Bütün çalışmamızı yaptık, uygulamaya koyacağız. Vatandaşlarımız bu sayede Türkiye’ye gittiğinde oradaki hastanelerden hizmet alabilecek.” dedi.

“Ülkeye 76 milyar liralık kaynak kazandırdık”

Üstel, Türkiye Cumhuriyeti ile kurulan ilişkiler sayesinde ülkeye yaklaşık 76 milyar liralık kaynak kazandırıldığını ifade etti.

Geçen hafta 30 milyar liralık yeni bir kaynak için görüşmeler yapıldığına da dikkat çekerek, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi ile karşılıklı mutabakata varıldığını kaydetti.