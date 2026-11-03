30 milyar daha gelecek

Başbakan Üstel Türkiye ile kurulan ilişkiler sayesinde ülkeye yaklaşık 76 milyar liralık kaynak kazandırıldığını açıkladı

30 milyar daha gelecek

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti ile kurulan ilişkiler sayesinde ülkeye yaklaşık 76 milyar liralık kaynak kazandırıldığını ifade etti. Geçen hafta 30 milyar liralık yeni bir kaynak için görüşmeler yapıldığına da dikkat çekerek, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi ile karşılıklı mutabakata varıldığını kaydetti.

Üstel, söz verdiklerinde birçok insanın inanmakta zorluk çektiğini kaydederek, “Ancak biz kararlılıkla, inançla ve ısrarla çalıştık.” dedi.

Üstel, halkın öncelikleri arasında yer alan yol, trafik ve sağlık konularının anavatan Türkiye ile kurulan en üst düzeydeki ilişkiler sayesinde birer birer hayata geçirildiğini vurguladı.

Yol projelerine değinen Üstel, Lefke yolunun tamamlandığını, Girne-Lefkoşa arasındaki trafiği rahatlatacak çalışmalar yapıldığını ve Alsancak-Girne yolunun oteller bölgesine kadar yapıldığını söyledi.

Karşıyaka-Çamlıbel yolu ile Çatalköy yolunun son etabı için ihale sürecine geçildiğini belirten Üstel, yarısı tamamlanan dağ yolunun kalan bölümünün de 2027’de tamamlanmasının hedeflendiğini kaydetti.

“Havalimanı üzerinden ikinci bir yol yapmayı planlıyoruz”

Üstel, Lefkoşa yolundaki trafiği azaltmak amacıyla havalimanı üzerinden ikinci bir yol yapılmasını planladıklarını da ifade etti. Ercan Havalimanı’nın açılmasını da hükümetin tamamladığı projelere örnek gösteren Üstel, bugün çağdaş dünya standartlarında bir havalimanının halka hizmet verdiğini belirtti.

 “Genel Sağlık Sigortası Yasası’nı geçireceğiz”

Sağlık alanındaki çalışmalara ilişkin bilgi veren Üstel, hastanelerin güçlendirildiğini ve belediye olan yerlerde sağlık merkezleri oluşturduklarını belirtti.

Genel Sağlık Sigortası Yasası’nı geçirmeyi hedeflediklerini belirten Üstel,  “Bütün çalışmamızı yaptık, uygulamaya koyacağız. Vatandaşlarımız bu sayede Türkiye’ye gittiğinde oradaki hastanelerden hizmet alabilecek.” dedi.

“Ülkeye 76 milyar liralık kaynak kazandırdık”

Üstel, Türkiye Cumhuriyeti ile kurulan ilişkiler sayesinde ülkeye yaklaşık 76 milyar liralık kaynak kazandırıldığını ifade etti.

Geçen hafta 30 milyar liralık yeni bir kaynak için görüşmeler yapıldığına da dikkat çekerek, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi ile karşılıklı mutabakata varıldığını kaydetti.

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YORUMLAR
Doğru Söz
Doğru Söz - 6 saat Önce

Bu söylediğin kaynak Erdoğanın yaratyığı enflasyonun KaKaTC bankalarındaki TL mevduatlarındaki erimeleri karşılamaz. KaKaTC TL kullanmakla kendi götünü sikiyor.

Vatandaş
Vatandaş @Doğru Söz - 4 saat Önce

Çok doğru dedin be arkadaş..Ama halk biraz ilgilence bunu senden benden daha iyi görecek..

Eski UBP'li
Eski UBP'li - 4 saat Önce

Her zaman yaptığın gibi HALKI ipnotize etmek / kandırmak için elinden geleni yapıyor,olmadık yalanları söylüyor ve sahtekarlıkları yapıyorsun a bre mandirga eşşeği orospu evladı..Allah senin bin belanı versin ibne gılıklı geberesice hain köpek...

Doğru Söz
Doğru Söz - 2 saat Önce

ABD de Trump seçiöi kazajırsam herkese 5 er bin dolar verecem dedi. Herkes olasılık olmsdığını görmekke birlikte nerden bulacan hanhi vergileri artıracan gini sorular sordu. Mevcut maaşları bile ödetemeyen Ünal yalandan kim ölmüş, toplumda cahil sayısı cuvaldı deyip , atıp tutuyor.

Doğru Söz
Doğru Söz - 2 saat Önce

UBP, AKP den 30 Milyar alacağını söylüyor. İması o paranın Devlete değil, UBP ye olduğudur.
Şimdi ya , TC kalkar o para UBP 'ye değil Hükümete der. Ya da demezsse seçime dış güçlerin karıştığı aşikâr olur. Peki AKP ,UBP ye o parayı niye veriyor? Elbette kuklaları olduğu için. Peki bu ahali kukla mı, adam mı seçecek? Göreceğiz.

Yakup
Yakup - 1 saat Önce

KKTC Baş Bakanı Taşıma Su ile Değirmen Döndürmeye Çalışıyor ?
Borç Batağında Uçan Kuş’a Borçlu KKTCye değil 30 milyar TL 130 Milyar TL bile artık yetmiyor !
Kasası boş grliri olmayan KKTC Başbakanı’n Türkiye’nin verebileceği parayı Erimeden veya Konuşulan Türkiye Turizminin Ekonomisinin gerileme zamanı gelmeden Parayı Hemen alıp da KKTCye gelmesi gerekmiyor mu yani ? 40 yıldır aynı şeyi duyuyoruz Paralar Türkiye’den geliyor diye ! 40 yıldır KKTC dediğimiz Ülkemiz ise bir arpa boyu bile gidemedi ?
Yiyicilerin Çok Olduğu KKTCye Milyarlar mi dayanır yani ?

Öz
Öz - 3 dakika Önce

Kaynak nedir? İçinde hibe desteği var mı ? Acaba bu kaynakları istiyen var mı? Kime sordunuz? Kimlere aktarılacak?

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