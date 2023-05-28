Tempoyu artırdı

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) 25 Haziran’da yapılacak ara seçimlerdeki milletvekili adayı Sami Özuslu, Lefkoşa’da Zahra Sokak’ta düzenlenen Avrupa Günü (EU Day) etkinliğine katıldı.

Verilen bilgiye göre, 2023 Avrupa Günü kapsamında, barışı ve birliği kutlamak, AB hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyenlerin katılım gösterdiği etkinlikte Özuslu, Güney Lefkoşa Belediye Başkanı Konstantinos Yorgacis ve diğer AB yetkilileriyle de sohbet etti.

CTP ara bölgedeki eyleme katıldı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), ara bölgede yeni geçiş kapıları açılması talebiyle düzenlenen iki toplumlu eyleme, CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy başkanlığındaki bir heyetle katıldı.

Verilen bilgiye göre, Yeni Yollar Açıyoruz-Kıbrıs’ı Birleştiriyoruz eylemine katılan heyette, bazı Merkez Yönetim Kurulu ile Parti Meclisi üyeleri, CTP’li Belediye Başkanları ve ara seçimde CTP adayı olarak yarışacak olan Sami Özuslu da yer aldı.

Özuslu Arasta’yı gezdi

Bu arada, CTP heyeti ve milletvekili adayı olarak açıklanan Sami Özuslu, yeni sınır kapıları için düzenlenen eylem öncesi, Arasta bölgesinde bulunan esnafı ziyaret etti.

