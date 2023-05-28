“İstikrar için adayım”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Gençlik Kolları, 25 Haziran’da yapılacak ara seçim öncesi düzenlediği organizasyonla, UBP Milletvekili Adayı olarak açıklanan Ali Başman ile gençleri bir araya getirdi.

Açıklamaya göre, Lefkoşa Köşklüçiftlik’teki Genel Merkez Bahçesi’nde yer alan etkinliğe, Genel Başkan ve Başbakan Ünal Üstel, Genel Sekreter Oğuzhan Hasipoğlu, Milletvekili Ahmet Savaşan ve gençler katıldı.

UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu etkinlikte yaptığı konuşmada, gençlerin motivasyonuna vurgu yaparak, “Gençlerimizim başımızın tacıdır” dedi.

UBP Milletvekili Adayı olarak açıklanan Ali Başman da etkinlik için gençlere teşekkür etti, istikrarlı bir hükümetle geleceği şekillendirmek için ana hedefler doğrultusunda, ülke için daha çok çalışacaklarını söyledi.

Siyasette aktif görev almasında gençlerin ana etken olduğunu vurgulayan Ali Başman, “ Sevgili gençler. Sizin yaşlarınızda iki kızım var. Bu memleket bizim. Siz gençlere iyi bir gelecek en asli sorumluluğumuz. Gençler için gelecek hazırlarken bir katkım olursa ne mutlu bana” dedi.

Üstel: Gençler itici gücümüz

Ulusal Birlik Partisi Genel Başbakanı, Başbakan Ünal Üstel de gençlerin heyecanının, UBP’nin her zaman itici gücü olduğunu vurguladı.

Üstel, sadece kamuda değil, özel sektörde de gelişimi hedeflediklerini vurgulayarak, her alanda genç istihdamını artırmak için çalıştıklarının altını çizdi.