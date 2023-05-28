Telefonları inceleniyor

Hüseyin ÇİÇEK

İskele’de, sahil bölgesinde bulunan bir restoranın park alanına düzenlenen Kıyı Operasyonu sonucu ele geçirilen bir kilo hintkeneviri (kubar) türü uyuşturucu maddeyle ilgili soruşturma sürüyor. Operasyonda yakalanan Mustafa Aşut ve İbrahim Şimşek dün ek tutukluluk talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada uyuşturucu maddeleri analize gönderildiği ancak sonuçların henüz çıkmadığı belirtildi. Zanlıların bağlantılarının araştırıldığı, telefon görüşme kayıtlarının incelendiği belirtildi.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis çavuşu Hasan Selvili, 23 Mayıs 2023 tarihinde saat 17.30 sıralarında, İskele’ye bağlı Boğaz’da, bir restoranın park alanında operasyon düzenlediklerini söyledi. Polis çavuşu Hasan Selvili, düzenlenen operasyonda, zanlıların kullanımındaki FV 894 plaka araç içerisinde arama yapıldığını belirti. Polis, yapılan arama sonucuna bir kilo hintkeneviri (kubar) türü uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı. Polis operasyon kapsamında zanlılar Mustafa Aşut ve İbrahim Şimşek’in tutuklandığını belirtti.

6 gün tutukluluk verildi

Soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler olduğunu ve uyuşturucu maddelerin Devlet Kimya Laboratuvarı’na gönderildiğini bildiren polis, sonuçların henüz gelmediğini söyledi. Polis, soruşturma maksatlı mahkemeden süre talep etti. Mahkeme zanlıların 6 gün tutuklu kalmasına emir verdi.