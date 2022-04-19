307’si sürat yaptı

Kuzey Kıbrıs’ta son haftada 72 trafik kazası meydana gelirken, bunların 11’i yaralanmayla ve 61’i hasarla sonuçlandı, 14 kişi yaralandı. Ayrıca yapılan kontrollerde trafik suçu işlediği tespit edilen bin 86 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatıldı. Ceza yazılan sürücülerden 307’sinin sürat suçu işlediği belirtildi.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre kazaların sebepleri arasında, süratli araç kullanmak (21) , dikkatsiz sürüş yapmak (18), kavşakta durmamak (13), yakın takip (11) ve diğer etkenler (9) yer aldı.

Kazalarda toplam hasar miktarı 1 milyon 992 bin 250 TL olurken, kazaların ilçelere göre dağılımı şöyle: Lefkoşa: 32, Gazimağusa: 19, Girne: 14, Güzelyurt: 5, İskele: 2.

Rutin trafik kontrollerinde ise 8 bin 553 araç sürücüsü kontrol edilirken, suç işlediği tespit edilen bin 86 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatıldı.

Suçların dağılımı şöyle:

Sürat (307), tehlikeli sürüş (3), dikkatsiz sürüş (35), seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak (113), sürüş ehliyetsiz araç kullanmak (8), alkollü araç kullanmak (24), seyir halinde iken cep telefonu ile konuşmak (213), emniyet kemersiz araç kullanmak (62), trafik levha ve işaretlerine uymamak (85), trafik ışıklarına uymamak (6), muayenesiz araç kullanmak (40), sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak (44), "a" yol kullanma izinsiz araç kullanmak (4), "b" özel işletme izinsiz araç kullanmak (2), koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak (3), takside taksimetre bulundurmamak veya yolcu taşıdığı sırada taksimetreyi çalıştırmamak veya hileli çalıştırmak (1) ve 136 diğer.