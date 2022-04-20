Kutlu olsun

Afet İLBAN

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından organize edilen etkinlikler dün düzenlenen kortej yürüyüşüyle başladı.

Lefkoşa bölgesinde yer alan 16 ilkokuldan öğrencilerin katılımıyla yapılan kortej yürüyüşü, Atatürk Anıtı, Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi güzergahında düzenlendi. Bandonun da eşlik ettiği yürüyüşe, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ve bakanlık bürokratları da katıldı.

Kortejin, Cumhuriyet Meclisi’ne ulaşmasıyla etkinliklerin resmi açılışı gerçekleştirildi.

Kortej yürüyüşü öncesinde Atatürk Anıtı önünde çelenk sunma töreni yapıldı. Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, anıta çelenk sundu. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Çelenk sunma töreni sonrasında kortej yürüyüşü başladı. İlk durak Cumhurbaşkanlığı oldu. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanlığı bahçesinde toplanan öğrencilerle bir araya geldi. Tatar, öğrencileri selamlayarak, sohbet etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndaki etkinliğin ardından kortej yürüyüşü Cumhuriyet Meclisi önünde tamamlandı. Cumhuriyet Meclisi bahçesinde düzenlenen törenle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarının resmi açılışı yapıldı. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Şehit Yalçın İlkokulu’ndan Mert Salık’ın Türk çocuğunun andını okumasının ardından 9 Eylül İlkokulu’ndan Deniz Dağdelen günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yaptı.

Konuşmaların ardından öğrencilerin etkinliklerine geçildi. Koro, şiirlerin yanı sıra folklor, dans, jimnastik gösterileri yapıldı.