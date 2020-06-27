Kaza anı sorgulanacak

Hüseyin ÇİÇEK

Girne-Tatlısu anayolunda meydana gelen ve Kemal Aydın ile eşi Ayla Aydın’ın ölümüne neden olan trafik kazasının ardından tutuklanan Harun Çetin’in tedavisi sürüyor. Sağ ayağındaki kırık nedeniyle Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi gören zanlı dün de mahkemeye çıkarılamadı. Zanlı hakkında duruşma gıyabında yapıldı. Mahkemede iddialar aktarılarak, ek tutukluluk talep edildi. Duruşmada kaza anında zanlının telefon görüşmesi yapıp yapmadığının araştırılacağı kaydedildi.

Telefonu incelenecek

Mahkemeye meseleyi aktaran Trafik Şube’de görevli polis, zanlı Harun Çetin’in, 15 Haziran 2020 tarihinde, yönetimindeki araç ile Tatlısu’dan Girne istikametine seyretttiği esnada, dikkatsizliği sonucu sağ şeride geçerek Şaban Ateş yönetimindeki araç ile yüz yüze çarpıştığını söyledi. Polis, kaza sonucu Kemal Aydın’ın olay yerinde, eşi Ayla Aydın’ın ise kaldırıldığı hastanede 8 gün sonra yaşamını yitirdiğini ifade etti.

Polis, zanlıdan alınan cep telefonunun kaza anında kullanılıp kullanılmadığının tespit edilebilmesi için GSM operatörüne yazılan yazıya henüz yanıt gelmediğini belirtti. Polis, zanlının tutukluluk süresinin gıyabında 5 gün daha uzatılmasını talep etti.

İddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı Hasan Boşnak, talep edilen süreyi 3 gün olarak sınırladıktan sonra şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler zanlının hastanede polis gözetimi altında 3 gün daha tutuklu kalması yönünde emir verdi.