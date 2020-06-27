Hükümetin  politikası bu

Başbakan Ersin Tatar, Kapalı Maraş konusundaki politikalarının; Vakıflar İdaresi’nin haklarının da korunması kaydıyla bölgenin açılarak, eski sakinlerine iadesi olduğunu söyledi.

Başbakan Ersin Tatar’ın katılımıyla Gazimağusa Belediyesi’nde Kapalı Maraş ile ilgili toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıda Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Gazimağusa milletvekilleri Resmiye Canaltay ve Oğuzhan Hasipoğlu da hazır bulundu.

Toplantının başında konuşan Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Başbakan’a ziyareti için teşekkür ederek, sık sık temas halinde olarak ülke gündemini değerlendirdiklerini söyledi.

Kapalı Maraş’ın da bu konulardan biri olduğunu vurgulayan Arter, “ Laf ola çalışma değil, ilerlemesi lazım” dedi.

Tatar: 45 yıllık hayalet şehir

Başbakan Ersin Tatar da konuşmasında, Maraş konusunun hükümetin en başta gelen projelerinden biri olduğunu kaydetti.

Başbakan Tatar, 45 yıldır hayalet şehir olan kapalı Maraş’ın aslında Gazimağusa’nın bir parçası olduğunu söyledi.

Tatar, Maraş’ın zaten büyük bir bölümünün açık olduğunu, kapalı olan bölümün deniz şeridi olduğunu ve o bölgedeki otel ve yatırımların 45 yıldır harap olduğunu belirtti.

Başbakan Tatar, “Bizim politikamız, Maraş’ı açarken oranın eski sakinlerine iade edilmesidir” dedi.

Başbakan Tatar, Maraş’ın Vakıflar İdaresi kayıtlarına göre Osmanlı toprağı ve Türk malı olduğunu hatırlatarak, İngiliz döneminde bir takım tahsisler nedeniyle mülkiyette birtakım tartışmalar ortaya çıkmış olabileceğini kaydetti.

Tatar, devlet hastanesini ziyaret etti

Öte yandan Başbakan Ersin Tatar, 1 Temmuz’dan itibaren deniz ve hava limanları aracılığıyla KKTC’ye gelecek olanların Kovid-19 testlerinin bir bölümünün Gazimağusa Devlet Hastanesi’ndeki PCR laboratuvarında değerlendirilebileceğini kaydetti.

Başbakan Tatar, pandemi döneminde büyük bir özveriyle çalışan ve başhekim Mustafa Kalfaoğlu öncülüğünde toplanan bağışlarla Kovid-19 testlerinin yapılabildiği Moleküler Genetik Araştırma Laboratuvarı’nın kurulduğu Gazimağusa Devlet Hastanesi’ni ziyarete ederek, sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Serbest Liman’da inceleme yaptı

Bu arada Başbakan Ersin Tatar, Gazimağusa Liman bölgesinde incelemelerde bulundu.

Bugünkü mesaisinin önemli bir bölümünü Gazimağusa’ya ayıran Başbakan Tatar, Serbest Liman Bölge Müdürlüğü, liman içerisinde yer alan Ticaret Dairesi, Ambarlama İşleri Amirliği, Gümrük Şube Amirliği, tersane, Mağusa Limanı, Kıbrıs Türk Liman İşçileri Şirketi, Başkılavuz ve Liman Başkanlığı’nı ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Başbakan Tatar’a ziyaretlerinde Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy da eşlik etti.

Yetkililerden bilgi alan Başbakan Tatar, personelle de bire bir görüştü.

Curcioğlu, çalışmaları anlattı

Serbest Liman Bölge Müdürlüğü’ndeki ziyarette, Serbest Liman Bölge Müdürü Hasan Curcioğlu, Serbest Liman’da 1016 tane posta kutusu şeklinde çalışan firma ve 96 tane de kiracı bulunduğunu kaydetti.

Curcioğlu, Serbest Liman’ın pandemi döneminde ülkeye önemli katkı yaptığını, 41 bin litre Sağlık Bakanlığı’na, 1000 litre de Milli Eğitim ve Kültür Baklanlığı’na saf alkol verdiklerini, bu alkollerin dezenfektan olarak halka dağıtıldığını belirtti.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy da, Serbest Bölge’nin daha da geliştirilmesi ve buradaki istihdamın artırılmasına yönelik düşünceleri olduğunu ve bunlar üzerindeki çalışmaların hızla devam ettiğini söyledi.

Başbakan Ersin Tatar ayrıca, Gazimağusa Sanayi Bölgesi’nde incelemelerde bulundu.

