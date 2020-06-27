391 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Suna ERDEN

Lefkoşa’da 22 Haziran tarihinde ele geçirilen 391 adet uyuşturucu hap ile ilgili tutuklanan Mehmet Arif Bozkurt, Özcan Demı̇rkısan ve Delil Karadeniz hakkındaki soruşturma devam ediyor. Zanlılar dün ek süre talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Zanlılardan Bozkurt’un alıcı, Demirkısan’ın satıcı, Karadeniz’in ise hapları ithal edip, piyasaya süren kişi olduğu belirtildi. Polisin, suçla bağlantılı üç kişiyi daha aradığı kaydedildi.

Soruşturmayı yapan polis, 22 Haziran tarihinde saat 16.10 sıralarında Şht. Mustafa Ertan Sokak üzerinde park halinde bulunan JT 447 plakalı araçta arama yapıldığını söyledi.

Polis, araçta bulunan Mehmet Arif Bozkurt’ un üzerinde yapılan aramada 8 adet pembe renk uyuşturucu hap bulunduğunu, zanlının gözaltına alındığını belirtti.

Polis, daha sonra zanlının evinde de arama yapıldığını, 33 hap ele geçirildiğini ifade etti. Polis, sorgulanan Mehmet Arif Bozkurt’ un Özcan Demı̇rkısan’dan 4 bin TL karşılığında 50 hap aldığını itiraf ettiğini açıkladı. Polis, ifade üzerine aranan şahıs ilan edilen Demı̇rkısan’ın Lefkoşa’da tespit edildiğini ancak ekipleri görünce 50 adet uyuşturucu hapı atıp arabasıyla kaçmaya çalıştığını söyledi.

Hapların emare olarak alındığını kaydeden polis, Demı̇rkısan’ın kısa süre sonra yakalandığını söyledi. Polis, Demı̇rkısan’ın evinde arama yapıldığını, 300 adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini açıkladı.

500 adet getirtti

Polis, 22 Haziran’da tutuklanan iki zanlının ifadesi üzerine Delil Karadeniz’e ulaşıldığını belirtti. Polis, zanlı Delil Karadeniz’in 15 Haziran’da iki kişi aracılığıyla Türkiye’den 500 adet hap ithal ettiğini tespit ettiklerini açıkladı. Polis, Karadeniz’in ithal ettiği hapları satması için Özcan Demı̇rkısan’a verdiğini belirtti.

Polis, zanlının 18 Haziran’da uyuşturucuyu ithal etmesine yardım eden iki kişiye 18 bin TL gönderdiğini tespit edildiğini söyledi.

Soruşturmanın devam ettiğini ve aranan üç şahıs olduğunu kaydeden polis, zanlıların 6 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

Güncelleme Tarihi: 27 Haziran 2020, 14:30