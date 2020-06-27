Çirkin siyaset 

Güney Kıbrıs’ı ziyaret eden Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell, dün Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis’le birlikte sözde Rum MEB’i üzerinde helikopterle gezi yaptı. Rum haber kaynaklarına göre Borrell, Yavuz sondaj gemisinin sondaj faaliyetlerini havadan izlerken, Rum tarafının tek yanlı sondaj çalışmalarına destek beyan etti.

Borrell’in temasları çerçevesinde Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ve Rum lideri Nikos Anstasiadis’le de görüştüğü bildirildi.

Rum kaynaklarına göre; Lefkoşa’dan sonra Atina’yı ziyaret edecek olan Borrell, daha sonra Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmek için Ankara’ya gitmeyi hedefliyor.

Borrell’in, güneydeki temasların ardından “Avrupa Birliği’nin, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenlik haklarının istikrarlı bir şekilde destekleyici olduğunu vurguladı.

Alithia gazetesi ise “AB’den Kıbrıs’a Güçlü Dayanışma Mesajı- Borrell: Kıbrıs’ın Endişeleri AB’nin de Endişeleri- Borrell ve Angelidis Helikopterle MEB’in Üzerinde ” başlıklarıyla manşete çektiği haberinde, Borrell’in, Güney Kıbrıs’ın endişelerinin AB’nin endişeleri olduğunu söylediğini ve “AB tarafından Rum Yönetimine güçlü bir dayanışma mesajı gönderdiğini” yazdı.

Gazete, Rum Dışişleri Bakanı Hristodulidis’in ise Borrell’in Güney Kıbrıs ziyareti için bu zamanın seçilmesine atıfta bulunarak “bunun tesadüf olmadığını, AB’nin burada olduğunu, Doğu Akdeniz’de yer aldığını, aynı zamanda yalnızca sözlerle değil eylemlerle de, tehditler ve saldırganlık karşısında, üye devletinin arkasında birleşik bir şekilde durduğu mesajını gönderdiğini” savundu.

Gazeteye göre Hristodulidis, Borrell’le “Konsey tarafından üzerinde hemfikir olunduğu çerçevede, var olan kararları uygulayarak ve güçlendirerek, AB’nin, Türkiye tarafından gerilimin tırmandırılmasına nasıl yanıt vereceğini ele aldıklarını” da ifade etti.

Hristodulidis Borrell’i, “Kıbrıs’ın deniz alanlarındaki yasadışı faaliyetler, aynı zamanda tırmanan provokasyonlar konusunda derinlemesine bilgilendirdiğini” de ekledi.

Borrell de açıklamasında “kendisinin gelip görmek, Rum kesiminin endişelerini dinlemek aynı zamanda bu karmaşık durumdan çıkılması için çalışmak amacıyla Kıbrıs’a gelmek istediğini” de söyledi.