310 kilo kaçak et ele geçirildi

Hüseyin ÇİÇEK

Güney Kıbrıs’tan kuzeye sağlıksız koşullarda ve gümrüğe beyan edilmeden geçirilmek istenen 310 kilo et piyasaya dağıtılmadan ele geçirildi. Aldığı ihbar üzerine Gazimağusa’ya bağlı Beyarmudu köyünde operasyon yapan Narkotik ekipleri E.K. (E-66) isimli şahsın aracının bagajında kaçak et tespit etti. Ele geçirilen kaçak etin imha edileceği belirtildi.

Polisten yapılan açıklamaya göre; dün sabah saat 06.30 sıralarında Beyarmudu'nda, düzenlenen operasyon sonucu E.K.’nin kullanımında bulunan araçta güneyden alınan ve sağlıksız koşullarda taşınan 260 kilo dana ile 50 kilo kuzu eti bulunarak emare olarak alındı. E.K. tutuklanarak aleyhinde yasal işlem başlatıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.