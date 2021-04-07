Sütleri döküyorlar

Suna ERDEN

Son günlerde grevler, eylemler artarken, Hayvancılar Birliği de harekete geçmeye hazırlanıyor. Ürettikleri sütü satamayan hayvan yetiştiricileri, Lefkoşa’da güçlü bir eylem yapacaklarına dair sinyal verdi.

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, yetkililerin sütle ilgili bir üretim politikası hazırlamadıklarını, uyarmalarına rağmen durumu dikkate almadıklarını belirtti.

“Bize üretin de korkmayın dediler, şimdi sütümüz elimizde kaldı” diyen Naimoğulları, tankerlerle Lefkoşa’ya gelip, ellerinde kalan sütü sokağa dökeceklerini söyledi.

Birlik Başkanı Naimoğulları, eylem için tarih vermezken, ‘eli kulağında’ ifadesini kullandı ve “Taş üstünde taş bırakmayacağız” dedi.

20 yılda hiçbir şey değişmedi

Birlik Başkanı Naimoğulları, dün tv2020’de Gündem Özel programına telefonla katılarak üreticinin sorunlarını anlattı. Naimoğulları, 16 yıldır birliğin başkanlığını yaptığını; 20’den fazla hükümet,15’ten fazla tarım bakanı değiştiğini, her gelenin etkin bir üretim politikası ortaya çıkarmadığını ifade etti. Naimoğulları, 6 ay önce ucu açık üretim olamayacağına dair yetkilileri uyardığını, bir planlama yapmalarını talep ettiklerini ancak bu konuda adım atılmadığını söyledi.

Birlik Başkanı Naimoğulları, “Ne kadar süt istediklerini söylesinler, ona göre üretelim dedik. Üretin de korkmayın dediler ama geldiğimiz noktada süt elimizde kaldı” dedi. Üreticinin sütünün tankerlerde, buzdolaplarında bozulmaya yüz tuttuğunu kaydeden Naimoğlu, şunları söyledi, “Üretin de korkmayın dediler ama geldiğimiz noktada süt elimizde kaldı. Sütler buzluklarda tankerlerde kokmaya başladı. Sütleri dökmemek için kavga ediyoruz. Süt Kurumunun ürünlerimiz borsasında ucuza gitmeye devam ediyor. Karşımızda muhatap yok. Üretici bedel ödemeye devam ediyor. Onlarca üretici beni arayıp sütümüz elimizde kaldı, ne yapacağız diye soruyor.”

Para yok diyorlar

Naimoğulları, küçükbaş hayvancının 5 aydır para beklediğini, Maliye Bakanı’nın Nisan’ın ilk haftası ödeme yapacağını söylemesine rağmen, sözünü yerine getirmediğini ifade etti. “Üretici ödenmiyor, süt bedelleri ödenmiyor” diyen Naimoğulları, “Para yok, bulmaya çalışıyoruz belki haftaya öderiz diyorlar. Bıktık, usandık” dedi.

Birlik Başkanı Naimoğulları, pandemi öncesi üretilen sütün yüzde 45’inin iç piyasada satıldığını ancak otellerin kapalı olmasından dolayı yüzde 80 oranında sütün ellerinde kaldığını ifade etti. Naimoğulları, yüzde 80’lik kısmın pazarlanması gerektiğini, bu konuda görevin yetkililere düştüğünü kaydetti.

Eli kulağında

“Durum gittikçe kötüleşiyor” ifadesini kullanan Naimoğulları, sütü çok ucuza verdiklerini ancak imalatçının bunu ürünlere yansıtmadığını savundu. Naimoğulları, “Biz 2 buçuk liraya veriyor. Markette 7 liradan satışa sunuluyor” dedi. Mevcut yapının sürdürülemez olduğunu, giderek zor duruma düştüklerini dile getiren Naimoğulları, sert eylemlerin gündemlerinde olduğunu söyledi. Naimoğulları, tankerlerle Lefkoşa’ya geleceklerini, ellerinde kalan sütü sokaklara dökeceklerini ve sonrasında çok ciddi eylemler yapacaklarını ifade etti.

Birlik Başkanı Naimoğulları, eylem için tarih vermezken, ‘eli kulağında’ ifadesini kullandı. Naimoğulaları, “Taş üstünde taş bırakmayacağız” diyerek sözlerini noktaladı.