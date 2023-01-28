Ağır suçlardan  yargılanacak

Evinde misafir olarak gelen 15 yaşındaki kıza cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen 21 yaşındaki Mehmet Aygül dün teminat talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Zanlı, “çocuğun cinsel istismarı, özel hayatın gizliliğini ihlal ve cinsel saldırı” gibi ağır suçlardan yargılanmak üzere teminatla serbest bırakıldı.

Polis memuru, olayın 19 Ocak 2023 tarihinde 03.00-06.00 saatleri arasında Mehmet Aygül’ün Küçük Kaymaklı bölgesindeki ikametgahta meydana geldiğini anımsattı. Polis, zanlının evin salon kısmındaki çekyat üzerinde alkollü şekilde uyuyan 15 yaşındaki kızı rızası olmaksızın dudağından öptüğünü, sutyenini çıkartıp, külotunu yırtmak sureti ile cinsel saldırıda bulunup çocuğun cinsel istismarı suçunu işlediğini belirtti.

Polis, zanlının kız çocuğunu dudağından öptüğü anı çekerek WhatsApp üzerinden geçici fotoğraf olarak gönderdiğini ve özel hayatın gizliliğini ihlal ettiğini ifade etti.

Polis memuru, olayın kız çocuğunun şikayeti üzerine zanlının tutuklandığını belirtti. Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, 15 bin TL nakit teminat yatırması ve iki kefilin 200 bin TL değerinde şahsi kefalet senedi imzalaması şartlarıyla zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.