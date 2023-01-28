Erken vedası üzdü

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) çalışanı 44 yaşındaki İnşaat mühendisi Burçin Özkuş hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 12.30 sıralarında, Burçin Özkuş Zeytinlik’te ikametgahı içerisinde ölü olarak bulundu.

Özkuş’un, doktor tarafından yapılan dış muayenesinde darp ve cebir izine rastlanmadı. LTB Başkanı Mehmet Harmancı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Özkuş’un ölümünden dolayı yaşadığı üzüntüyü ifade etti.

Harmancı şunları belirtti:

“2014 yılından beri hep kazdık, şantiye denince Burçin’siz bunu düşünmek mümkün olmazdı, yağmur suyu problemleri için çok gündüzler çok geceler emek verdin.

Hala haberin gerçek olduğuna inanamıyorum, Lefkoşa Türk Belediyesi çok inançlı bir takım arkadaşını çok ama çok vakitsiz kaybetti, ailesine, eşine ve çocuklarına sonsuz sabırlar dilerim.

Seni unutmayacağız Burçin Özkuş, seni asla unutmayacağız…”



Güncelleme Tarihi: 28 Ocak 2023, 10:51