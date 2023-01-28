Kümesten yumurta değil kokain çıktı

Gönyeli’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen ‘Derin Zula Operasyonu’ kapsamında kümese gömülü 35 gram kokain ve 4 gram hintkeneviri ele geçirildi. Operasyonda Hüseyin Gökçeoğlu Soygazi isimli şahıs tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı. Zanlının uyuşturucu sattığına dair ihbar alındığı ve evine baskın yapıldığı açıklandı. Evde ve bahçede arama yapıldığı, narkotik köpeği Lili’nin kümese tepki vermesiyle gömülü uyuşturucunun bulunduğu açıklandı.

İhbar üzerine harekete geçildi

Duruşmada iddiaları aktaran polis, Hüseyin Gökçeoğlu Soygazi’nin tasarrufunda uyuşturucu madde olduğuna ve satışını yaptığına dair bilgi alındığını belirtti. Polis, alınan bilgi üzerine zanlının ikametgahına yapılan baskında banyo odasının camından yarım gram hintkenevirini attığını ve evin kapısını açmadığını anlattı. Polis, kapının zorla açıldığını ve ikametgahta tütünle karışık 100 miligram ağırlığında hintneviri ve öğütücünün bulunup emare olarak zapt edildiğini söyledi. Polis, ikametgahın bahçesinde de arama yapıldığını, narkotik köpeği Lili’nin kümese tepki vermesiyle gömülü hadle 35 gram kokain, 4 gram hintkeneviri ve öğütücünün bulunarak emare olarak zapt edildiğini belirtti. Polis, soruşturmanın yeni başladığını, aranan bir kişi olduğunu söyleyerek, zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.