Paralar nerede?

Gönyeli’de faaliyet gösteren Benli Gıda isimli iş yerinde raf düzenleme elemanı olarak çalışan İsmail Doğan hırsızlık yaptığı iddiasıyla tutuklandı. Zanlı dün mahkemeye çıkarılırken, duruşmada olgular aktarıldı. Zanlının kasiyerlere yardım etme bahanesiyle satış yaptığı ancak müşterilerden aldığı toplam 140 bin lirayı çaldığı belirtildi.

Soruşturmayı yürüten polis, hırsızlık olayının 2022-2023 yılları arasında meydana geldiğini belirtti.

Polis, Gönyeli’de faaliyet gösteren Benli Gıda LTD’te çalışan İsmail Doğan’ın kasiyerlere yardım etmek bahanesiyle alışveriş yapan müşterilere sattığı ürünlerin fişlerini iptal ederek toplamda 140 bin TL parayı çaldığını söyledi. Polis, zanlının şikayet üzerine tutuklandığını belirtti. Zanlı hakkında soruşturma başlatıldığını, incelenecek kamera görüntüleri ve satış fişleri olduğunu kaydeden polis, 3 gün süre istedi.

Mahkeme talep edilen süreyi onaylayarak, zanlının soruşturma kapsamında 3 gün süreyle polis gözetiminde kalmasına emir verdi.