36 pakete ayrılmış

Suna ERDEN

Aldığı bir ihbar üzerine Vural Bozlar’ın evinde arama yapan polis, cam kavanoz ve elbise dolabı içerisinde satışa hazır 36 ayrı pakette 36 gram hintkeneviri ele geçirdi. Bozlar gözaltına alınırken, hakkında soruşturma başlatıldı. Zanlı bu kapsamda dün mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yürüten polis, önceki gün SN 044 plakalı aracıyla Lefkoşa’dan Gazimağusa’ya giden zanlının uyuşturucu satın alacağı yönünde bilgi alındığını belirtti.

Polis, zanlının saat 22.30’da Hamitköy girişinde aracıyla tespit edilerek durdurulduğunu ifade etti.

Polis memuru, zanlının üzerinde ve araçta yapılan aramada kanunsuz herhangi bir şeye rastlanmadığını, daha sonra evinde arama yapıldığını söyledi. Zanlının Lefkoşa’daki evinde yapılan aramada cam kavanoz içerisinde, satışa hazır vaziyette 17 paket halinde 17 gram ağırlığında hintkeneviri ile uyuşturucu madde satışından elde edilen toplam 2 bin 50 TL para bulduklarını ifade eden polis, ayrıca üzerinde madde kalıntısı olan elektronik terazi ele geçirdiklerini de açıkladı.

Yatak odasındaki elbise dolabının üst raf kısmında da yine satışa hazır vaziyette toplam 19 paket halinde 19 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu bulunarak emare olarak alındığını belirtti.

Polis, zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını ve ifade vermeyeceğini beyan ettiğini söyledi. Soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler, soruşturulacak şahıslar olduğunu kaydeden polis, emarelerin analiz edilmesi gerektiğini de söyleyerek, zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.