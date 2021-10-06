Kürekle başına vurdu

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da yaşanan olayda aşırı derecede alkollü olan Mehmet Akın Yücel isimli şahıs, eşi S.Y.’den kendisine ait Facebook profilini düzenlemesi, yeni fotoğraf eklemesi için yardım istedi.

Ancak Yücel’in profil resmini değiştirmesine yardım etmeyen S.Y. saldırıya uğradı.

Zanlı Yücel, eline geçirdiği 78 santim uzunluğundaki kürekle eşinin kafasına vurdu. Genç kadın hastaneye kaldırılırken, Yücel gözaltına alınarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Meltem Uçar, zanlının, 4 Ekim 2021 tarihinde, saat 22.30 sıralarında, ikametgâhının ön tarafında, kendisine ait Facebook profilini düzeltmediği gerekçesiyle eşi S.Y.’nin başına 78 santim uzunluğundaki kürekle vurarak bir santim kesi oluşmasına neden olduğunu söyledi.

Polis, zanlının, olay esnasında 410 promil alkol etkisi altında olduğunu da bildirdi. Zanlının, davalarını kabul etmediğini belirten polis, soruşturmanın tamamlandığını bildirdi ve teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Gündüz, zanlının, 10 bin TL nakdi kefalet ödemesi ve 2 kefilin, 50’şer bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesi şartı ile davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi.