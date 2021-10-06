4 bin Euro geçersiz

Lefkoşa’da meydana gelen olayda üniversite öğrencileri Salihu İsmail ve Ahmad Abubakar Sadiq sahte Euro’yla okul harçlarını ödemeye çalışırken, suçüstü yakalandı. Zanlıların tasarrufunda toplam 2 bin 500 Euro tutarında sahte 500 Euro’luk banknotlar ele geçirilirken, evlerinde de arama yapıldı. Yapılan aramada evde tespit edilen Abdulaziz İliyasu Garba’nın tasarrufunda da sahte bin 500 Euro nakit para bulundu. Gözaltına alınan 3 zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede iddiaları aktaran polis, 4 Ekim 2021 tarihinde 14.30 sıralarında Lefkoşa'da bulunan Türkiye İş Bankası Şubesine giden Salihu İsmail ve Ahmad Abubakar Sadiq'in toplam 2 bin 500 Euro tutarındaki sahte 500 Euroluk banknotları vezne görevlisine verip tedavüle sürdüklerini belirtti.

Polis memuru, aynı gün Ahmad Abubakar Sadiq'e ait Gönyeli’deki evde yapılan aramada tespit edilen Abdulaziz İliyasu Garba’nın tasarrufunda da bin 500 Euro nakit para bulunduğunu anlattı.

Polis, söz konusu sahte olduğuna inanılan paraların emare olarak alındığını, üç zanlının tutuklandığını söyledi. Polis, soruşturmanın yeni başladığını, alınması gereken ifadeler olduğunu belirterek, zanlıların 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.

Polisten sahte para uyarısı

Bu arada sahte paraların seri numaralarını açıklayan polis, vatandaşları uyardı.

Tedavüle sürülen sahte paraların seri numaraları şöyle:

X 03637363799, X 03637363826, X 03637363772, X 03637364735, X 03637363601, X 03637364276

Söz konusu sahte paralardan daha önceden piyasaya sürülme ihtimali olduğuna dikkat çeken polis, ellerinde 500 Euro cinsi para bulunduran bankalar, döviz şirketleri, finans kuruluşları, marketler ve vatandaşlar ile para alım-satımı ve değişimi yapacak kişi ve kurumların dikkatli olmalarını istedi.

Şüpheli görülen kişilerin ise en yakın polis karakoluna bildirilmesi talep edildi.