Sabıkası var

Suna ERDEN

Lefkoşa’da uyuşturucu satışı yaptığı ihbarı üzerine evinde yapılan aramada 4 gram sentetik cannabionid (bonzai) bulunarak tutuklanan Mustafa Kuni dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığı, benzer suçlardan sabıkası olduğu belirtilerek, teminat talep edildi.

İfadesinde 10 gram uyuşturucuyu 2 bin liraya sattığını itiraf eden Mustafa Kuni, tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

Soruşturmayı yapan polis, 27 Eylül 2021 tarihinde Mustafa Kuni’nin ikametgâhında uyuşturucu satışı yaptığına dair ihbar aldıklarını söyledi. Polis, aynı gün saat 16.00’da zanlının ikametgâhının önünde tespit edildiğini; üzerinde yapılan aramada 8 ayrı kâğıda sarılı yaklaşık 4 gram ağırlığında sentetik cannabionid türü uyuşturucu madde, 895 Euro ve 940 TL nakit para bulunarak, emare alındığını açıkladı.

Polis, zanlının ikametgâhında yapılan aramada ise üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olan iki adet hassas terazi bulduklarını söyledi. Polis, zanlının aracında yapılan aramada ise içerisinde sentetik cannabionid olan ucu yanık sarma sigara bulduklarını ifade etti.

Polis, zanlının gönüllü ifade verdiğini, maddeleri aranan bir şahıstan 30 gram olarak 250 Euro karşılığında aldığını, bir kısmını içtiğini, 10 gramının da satışını yapıp, 2 bin TL elde ettiğini beyan ettiğini mahkemeye aktardı.

Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının benzer suçlardan sabıkası olduğunu ifade ederek, tutuklu yargı talep etti. Mahkeme, zanlının 2 ayı aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.