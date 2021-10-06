Son yılların en ağır davası

Suna ERDEN

Girne’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen Girdap operasyonunda ele geçirilen bir kilo 270 gram satışa hazır hale getirilmiş uyuşturucu, 5 tabanca ve canlı mermilerle ilgili soruşturma tamamlandı.

Operasyonda tutuklanan Arda Barış Alan ve Serhat Şah dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlıların 2021 yılı Haziran-Eylül ayları toplam birer kilo şeklinde toplam 16 kilo hintkeneviri, bir kilo da metamfetamin ithal ettikleri belirtildi.

Mahkemede olguları aktaran polis çavuşu Ahmet Bayram, 16 Eylül 2021 tarihinde saat 18.00 sıralarında başlayan geceden sabaha kadar süren operasyon sonucu Gazi Osman Paşa Sokak üzerinde Arda Barış Alan’ın yakalandığını söyledi.

Polis, zanlının üzerinde yapılan aramada 300 gram ağırlığında satışa hazır hale getirilmiş hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındığını ifade etti.

Polis çavuşu Bayram, zanlının ikametgâhında yapılan aramada da satışa hazır hale getirilmiş 250 gram hintkeneviri ve 720 gram ağırlığında metamfetamin, hassas terazi,4 adet 9 mm çapında tabanca, bir adet 9 mm çapında kurusıkı tabanca, 5 adet şarjör ile 9 mm çapında 8 adet canlı mermi bulunduğunu açıkladı.

Bayram, Arda Barış Alan’ın ardından suçla bağlantısı olan Serhat Şah’ın da tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlıyı Gönyeli’deki adresinde gözaltına almaya gittiklerinde kaçmaya çalıştığını, bu esnada bir şahsın aracına çarptığını, ayrıca cep telefonunu yere atarak kırdığını ifade etti.

Zanlıların soruşturma amaçlı 13 gündür tutuklu olduğunu belirten polis, bu süre içerisinde yapılan soruşturmada Güney Kıbrıs’tan 2021 yılı Haziran-Eylül ayları toplam birer kilo şeklinde toplam 16 kilo hintkeneviri, bir kilo da metamfetamin ithal edildiğini belirlediklerini açıkladı.

Bayram, zanlıların aleyhine 16 kilo hintkeneviri ithal, alma, verme ve tasarrufu ve bir kilo metamfetamin ithal, verme, alma ve tasarrufu, kanunsuz patlayıcı madde ithal, taşıma ve tasarrufu suçlarından dava getirildiğini, işlenen suçların ağır ceza mahkemesi kapsamında olduğunu belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Mahkeme, her iki zanlıyı da 3 ayı aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderdi.