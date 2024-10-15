361’ine ceza yazıldı

Ülke genelinde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 2 bin 196 araç sürücüsü kontrol edildi. Denetimlerde çeşitli trafik suçlarından 361 sürücü rapor edilerek, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı; 27 araç ise trafikten men edildi.

Rapor edilen trafik suçları şu şekilde: “152 yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 11 alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 37 sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 7 emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 34 seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 4 sigortasız araç kullanmak, 2 trafik ışıklarına uymamak ve 114 diğer trafik suçları.”