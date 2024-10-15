Hüseyin ÇİÇEK

İskele’de Kantara Bölgesi’nde 3 farklı noktada yangın çıkarmakla suçlanan Orman Dairesi’nde mevsimlik işçi olarak çalışan Osman Yıldızçoban, Yasin Ekin, Abdurrahman Aktaş ve Tunahan Aktaş hakkındaki soruşturma sürüyor. Zanlılar dün ek tutukluluk talebiyle İskele Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Mustafa Yokuşoğlu, Yıldızçoban’ın sözleşmesini uzatmak maksadıyla, teşvik ettiği arkadaşları ile birlikte 7 Ekim’de yakıcı tabletler kullanarak yol kenarındaki kuru otları kasten ateşe verdiklerini ve yangına yol açtıklarının tespit edildiğini söyledi.

Polis, Yıldızçoban’ın 8 Ekim’de de aynı yerde iki ayrı noktada, yine aynı amaçla tasarrufunda bulundurduğu çakmakla yol kenarındaki kuru otları kasten ateşe vermek suretiyle yakıp, iki ayrı yangına yol açtığını söyledi.

Polis memuru, alınacak ifadelerin, incelenecek telefon dökümlerinin ve kamera kayıtlarının olduğunu bildirdi.Polis memuru, zanlıların daha önce çıkan yangınlarla ilgili bağlantılarının olup olmadığını araştıracaklarını belirterek, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Aktarılan talebi değerlendiren mahkeme, zanlılar hakkında 3 gün tutukluluk emri verdi.