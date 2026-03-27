Törenle uğurlanacak

Eski Meclis Başkan Yardımcısı, bakan, milletvekili, emekli yargıç Recep Ali Gürler 83 yaşında hayatını kaybetti.

Gürler için bugün saat 10.00’da Cumhuriyet Meclisi’nde tören düzenlenecek.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, yayımladığı taziye mesajında, yargıç ve kaza mahkemesi başkanı olarak önemli görevler üstlenen, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Yönetim Kurulu üyeliği ve Meclis Grup Başkan Vekilliği görevlerini de icra eden Gürler’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendiğini belirtti.

Öztürkler, Gürler'e Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve halka başsağlığı diledi.

Beşinci cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş da Recep Ali Gürler’in vefatı nedeniyle mesaj yayımladı.

