Çavuşoğlu: Hayırlı olsun

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı devlet ilkokul, ortaokul ve liselerinde 2024-2025 eğitim yılı bugün başlıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı İlköğretim Dairesi’ne bağlı kamu ve özel 128 okulda yaklaşık 28 bin öğrenci, Genel Ortaöğretim Dairesi’ne bağlı kamu ve özel 48 okulda yaklaşık 30 bin ortaokul ve lise öğrencisi öğrenim görecek.

İlkokullar ve Genel Ortaöğretim Dairesi ile Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürlüğü’ne bağlı okullarda birinci dönem karne dağıtımı 31 Ocak Cuma yapılacak ve yarı yıl tatili 1-16 Şubat tarihleri arasında olacak, ikinci dönem ise 17 Şubat Pazartesi günü başlayacak.

Karne ve Tamamlama Belgeleri 16 Haziran Pazartesi verilecek.

Öğrenci sayıları

Genel Ortaöğretim Dairesi’ne bağlı kamu ve özel 48 okulda yaklaşık 30 bin ortaokul ve lise öğrencisi öğrenim görecek.

Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı 13 okulda yaklaşık 4 bin meslek lisesi öğrencisi ve Taner Akcan Çıraklık ve Yetişkin Eğitimi Merkezinde yaklaşık 450 öğrenci öğrenim görecek.

KKTC genelinde, kamu ve özel okullarda görev yapan öğretmen sayısı yaklaşık 6 bin 300 olarak belirtildi.

“ Kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz”

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı'nın tüm eğitim camiası için hayırlı olmasını dileyerek, “İş birliği ve dayanışma ile eğitimde hedeflenen yapıya ulaşma yolunda kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini” vurguladı.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğu, 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı nedeniyle yayımladığı mesajla, öğrencilere, öğretmenlere ve velilere seslendi.

Çavuşoğlu, mesajında, yeni dönemin başarılı, sağlıklı ve verimli geçeceğine olan inancını vurguladı.

Çavuşoğlu mesajında şunları kaydetti:

“2024-2025 eğitim öğretim yılına Pazartesi günü itibarıyla başlıyoruz. Bu yeni dönemin, tüm öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, velilerimiz ve eğitim camiamız için hayırlı olmasını diliyor, başarı, sağlık ve verimlilikle dolu bir yıl geçireceğimize olan inancımı ifade ediyorum.

Hep birlikte hareket ederek, ülkemizin aydınlık yarınlarını inşa etme hedefinde kararlılıkla ilerleyeceğiz. Bu süreçte başarının anahtarı, iş birliği ve dayanışmadır. Geleceğimizin mimarları olan çocuklarımıza daha iyi yarınlar hazırlamak için el birliğiyle çalışacağız.

Sevgili Öğrenciler,

Sizler bizim en kıymetli hazinemizsiniz. Eğitiminiz süresince kazanacağınız bilgi ve beceriler, ülkemizin gelişiminde büyük bir rol oynayacak. Kendinize inanarak ve hedeflerinizi yüksek tutarak bu yıl da başarılı olacağınıza yürekten inanıyorum.

Değerli Öğretmenler,

Öğrencilerimizin hayatına dokunan en önemli rehberler olarak, bilgi, deneyim ve sevginizle genç nesilleri geleceğe hazırlarken, onların potansiyellerini keşfetmelerine ve kendilerini geliştirmelerine yardımcı oluyorsunuz.

Saygıdeğer Veliler,

Bakanlık olarak, sizlerle güçlü bir iş birliği içinde çalışmaya devam edeceğiz.”

Çavuşoğlu, “Hepinize başarılar dolu, sağlıklı ve huzurlu bir yıl diliyorum. Yeni eğitim öğretim yılı hepimize hayırlı olsun” dedi.

