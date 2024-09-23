Yoğun katılım oldu

Girne Belediyesi organizasyonunda Girne Belediyesi sınırları içerisindeki okullara bina yardımı ve bakım onarım amacıyla düzenlenen “Pasha Group Girne Yarı Maratonu 2024” dün yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre; 21 kilometre yarışı ile 06.45’te start veren Girne Yarı Maratonu, 07.00’de 10 kilometre ve 10.45’te 3 kilometrelik halk koşusu ile devam etti. Etkinlik yoğun bir katılımla gerçekleşti.

Bu yıl beşincisi yapılan maraton kapsamında toplam 435 bin TL ödül dağıtıldı.

Girne Belediyesi Maraton Komitesi’nin verdiği bilgiye göre bu yıl 75 bin TL ödül verilen genel klasmanların yanı sıra ilk kez dokuz ayrı yaş kategorisinde (kadın/erkek) 360 bin TL ödül dağıtıldı. Yine bu yıl KKTC sporcuları içinde genel klasmanda ilk üçe giren kadın/erkek kategorilerindeki sporculara “Adidas Girne Özel Ödülü” verildi.

Açıklamada, geçen yıl sevimli dostlar yararına yapılan “Girne Yarı Maratonu”nun, bu yıl Girne Belediye sınırları içerisindeki okullara bina yardımı ve bakım onarım amacı ile düzenlendiği belirtildi.

Etkinlikte sponsorların sağladığı stantlarda katılımcıların özel lezzetleri tatma imkanı bulduğu, ürün maskotları ve tanıtım stantlarının da yer aldığı belirtildi.

Etkinlik esnasında yaşanabilecek olası kazaları önlemek adına tüm önlemlerin alındığı, maraton alanında sürekli bir ambulansın ve sağlık ekiplerinin hazır bulunduğu da belirtildi.

Açıklamada, “Pasha Group Girne Yarı Maratonu 2024” 21 kilometre ve 10 kilometre Kadın/Erkek klasmanlarında dereceye giren isimlerin yanı sıra tüm koşucuların sıralama ve süre bilgilerinin Girne Belediyesi Facebook sayfasından görülebileceği belirtildi.



