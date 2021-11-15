Bir ölü 7 yaralı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’ya bağlı Tatlısu yakınlarında, dün akşam keskin viraj üzerinde 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazası sonucu, 59 yaşındaki Gülcan Ter hastaneye kaldırıldığı esnada yaşamını yitirdi.

Kazada 7 kişi yaralanırken, Gülcan Ter’in çarpışma esnasında başını cama çarparak, boynunun kırıldığı öğrenildi.

Polisten alınan bilgiye göre; dün saat 17.15’te Tatlısu-Geçitkale anayolunun 5-6 km'leri arasında, yönetimindeki SE 999 plakalı salon araçla Tatlısu istikametinden Geçitkale’ye doğru seyreden Harun Ter, sola meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybederek, yolun sağına geçti. Ter yönetimindeki araçla karşı istikametten gelmekte olan Ahmet Hergüner yönetimindeki LR 087 plakalı Pick Up araç yüz yüze çarpıştı.

Yolda son nefesini verdi



Kaza sonucu, ağır yaralanan Gülcan Ter, Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırıldığı sırada yolda yaşamını yitirdi.Kazada yaralanan SE 999 plakalı araç sürücüsü Harun Ter ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Mehmet Ter ve LR 087 plakalı araç sürücüsü Ahmet Hergüner, aynı araçta yolcu olarak bulunan Hüseyin Karanlık, Murat Özer, Levent Korol, Ali Şahan; Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Bölge halkı tepkili

Kazada hayatını kaybeden Gülcan Ter isimli kadının, ailesi ile birlikte Girne’den geldiği esnada feci kazayı geçirdikleri öğrenildi. Ahmet Hergüner ile 4 arkadaşının ise elektrik işi yaptığı ve iş dönüşü kazayı geçirdikleri bilgisi elde edildi.

Kazanın olduğu bölgedeki virajın keskin olması ve yolun aydınlatmasının yetersiz olması nedeniyle bölge halkı tepkisini dile getirdi. Bölge sakinleri, “Bu yolda bir gün böyle bir acı yaşanacağı belliydi. Hiçbir önlem alınmadı, yazıklar olsun” şeklinde konuştu.



