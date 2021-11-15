45 bin lirası boşa gitti

Kuzey Kıbrıs’a geldikten 2 gün sonra sahte Fransa pasaportuyla çıkış yapmak isteyen İranlı Mashad Muhammedi tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlının ifadesinde Türkiye üzerinden Fransa’ya gitmek istediğini söylediği açıklandı. Zanlının sahte pasaportu Türkiye’de 45 bin TL karşılığında temin ettiği açıklandı.



Soruşturmayı yapan polis, zanlı Mashad Muhammedi’nin 10 Kasım 2021 tarihinde KKTC’ye Ercan Havalimanı’ndan turist olarak giriş yaptığını, 13 Kasım 2021 tarihinde daha önceden Türkiye’de 45 bin TL karşılığında temin ettiği Datavie Florance Cros adına olan sahte Fransa pasaportunu tedavüle sürüp, çıkış yapmak isterken suçüstü tutuklandığını anlattı. Polis, zanlının İran pasaportunu bir parkta yırtıp attığını ve Türkiye üzerinden Fransa’ya gitmek istediğini beyan ettiğini söyledi. Polis, aranan emare olduğunu söyleyerek, bu bağlamda zanlının 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.Mahkeme, hakkında ‘sahte resmi evrak sahtelemek, tedavüle sürmek, sahtekarlıkla kayıt temini ve başkasının kimliğine bürünme’ suçlarından soruşturma yürütülen zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.