Kapıyı kırdı içeri girdi

Suna ERDEN

Kadına karşı şiddet ve zorbalıkların ardı arkası kesilmiyor. Sorun çıkardığı için hakkında uzaklaştırma emri bulunan Nizamettin Tikici, mahkeme kararına rağmen Değirmenlik’te bulunan boşanma aşamasındaki eşinin kapısına dayandı. Zanlı, önce eşinin evinin kapısını tekmeleyerek kırdı, ardından tehditler yağdırdı. Eşine hitaben "Bu mahkeme emrini aldın. Seni öldüreceğim" diyen zanlı şikayet üzerine gözaltına alındı.

Hakkında birçok suçlamayla soruşturma başlatılan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, zanlı Nizamettin Tikici’nin aleyhinde boşanma aşamasında olduğu N.T.'ye 200 metreden fazla yaklaşmaması hususunda mahkeme emri olmasına rağmen,



13 Kasım 2021 tarihinde, saat 18.00 sıralarında eşinin ikametgahına gidip ana giriş kapısını tekmeleyerek, alt kısmını kırdığını söyledi.Polis, zanlının eşine hitaben "Bu mahkeme emrini aldın. Seni öldüreceğim" demek suretiyle şiddet tehdidinde bulunduğunu anlattı.Polis, zanlının aynı gün tutuklandığını ve hakkında soruşturma başlatıldığını ifade etti. Polis, alınması gereken ifadeler olduğunu söyleyerek, zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.Mahkeme, hakkında ‘şiddet tehdidi, kasti hasar, mülke tecavüz ve aile yasasına aykırı hareket’ suçlarından soruşturma yürütülen zanlının ilk etapta 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.