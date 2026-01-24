39 bin Sterlin bulunamadı

Lefkoşa’da galeri işleten ve 2024 yılında başkasına satılan aracı tamir amacıyla geri aldıktan sonra 39 bin Sterline bir başka şahsa vererek 39 bin Sterlin alan A.Y. yeniden mahkemeye çıkarıldı. Zanlı tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderilirken, 39 bin Sterlini aldıktan sonra yurt dışına gittiği belirtildi.

Polis, zanlının 2024 yılı Mart ayında Hamitköy’de faaliyet gösteren ve araç alım-satımı yapan bir iş yerinde çalıştığı dönemde, daha önce satışını yapılarak devri tamamlanan iki adet aracı tamir maksa-dıyla geri aldığını belirtti.

Polis, zanlının söz konusu araçları daha sonra yeniden başka şahsa satarak toplam 39 bin Sterlin para temin ettiğini söyledi. Polis, şikâyet üzerine soruşturma başlatıldığını mahkemeye aktardı.

Polis, yürütülen soruşturma kapsamında zanlının 16 Nisan 2024’te ülke dışına çıkış yaptığının tespit edildiğini, bu nedenle aranan şahıs ilan edildiğini belirtti. Polis, zanlının 15 Ocak 2026’da ülkeye giriş yaptığı sırada Ercan Havalimanı’nda tespit edilerek tutuklandığını ifade etti.

Polis, zanlının iki kez mahkemeye çıkarılarak, 10 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde birçok ka-mera kaydı incelendiğini, bankalarla yazışmalar yapıldığını ve cevap beklendiğini söyledi.

Polis, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını belirterek, ülkeye 90 gün tu-rist vizesiyle giriş yaptığını söyledi.

Polis memuru; zanlının davalarında hazır olması için tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme; zanlının 20 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.