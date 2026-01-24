Tümü ihraç edilecek

KKTC genelinde 20-22 Ocak 2026 tarihleri arasında polis ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen denetim ve kontrollerde, izinsiz ikamet ettiği tespit edilen toplam 13 kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, söz konusu tarihler arasında ülke genelinde yürütülen denetim ve kontroller kapsamında, ülkede yasal statüsü bulunmadığı hâlde ikamet ettiği belirlenen kişiler hakkında yasal işlem başlatıldı. Açıklamada, 20 Ocak 2026 tarihinde gerçekleştirilen denetimlerde izinsiz ikamet ettiği tespit edilen 4 kişinin tutuklandığı bildirildi. 21 Ocak 2026 tarihinde ülke genelinde sürdürülen denetim ve kontrollerde ise 8 kişinin yasal statüsü olmadığı hâlde KKTC’de ikamet ettiği belirlendi ve söz konusu kişiler polis tarafından tutuklandı. 22 Ocak 2026 tarihinde gerçekleştirilen denetimlerde de izinsiz ikamet ettiği tespit edilen birkişi daha tutuklanarak aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Açıklamada, tutuklanan şahıslarla ilgili işlemlerin tamamlanmasının ardından, söz konusu kişilerin ihraç edileceği belirtildi.