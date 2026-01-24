Analiz sonucu beklenecek

Ercan Havalimanı’nda gerçekleştirilen denetimlerde üzerlerinde uyuşturucu bulunarak tutuklanan B.A. (E-42), A.T. (E-44) ve E.A. yeniden mahkemeye çıkarıldı. Zanlılar hakkında soruşturma amaçlı 6 gün ek tutuklama kararı verildi.

Talep edilen 6 günde ele geçirilen emarelerin analize gönderileceği, ifadeler alınacağı belirtildi.

Polis, B.A.’nın 21 Ocak 2026 tarihinde saat 12.50, A.T. ile E.A.’nın ise aynı tarihte 20.50 sıralarında Ercan Havalimanı’na geldiklerini söyledi.

Polis, Narkotik Dedektör Köpeği Pamir’in tepki vermesi üzerine zanlıların üzerinde ve eşyalarında arama yapıldığını belirtti.

Polis, B.A.’nın çantasında, A.T.’nin cebinde, E.A.’nın da bagajında 2’şer gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını belirtti.

Polis, zanlıların tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını belirtti. Ele geçirilen toplam 6 gram uyuşturu-cunun analize gönderileceğini, soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlıların 6 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, talebi onayladı.

Limanda yakalanan zanlı da mahkemeye çıkarıldı

Öte yandan Girne Turizm Limanı’nda yakalanan zanlı E.B.S. (E-56) de yeniden Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis, zanlının ülkeye giriş yapmak üzere olduğu sırada Narkotik De-dektör Köpeği Lokum’un zanlının çantasına tepki verdiğini, bunun üzerine çantada yapılan aramada 2 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin bulunarak emare alındığını belirtti.

Polis, soruşturmanın yeni başladığını ifade ederek 5 gün ek tutukluluk talep etti.

Mahkeme; talebi uygun bularak zanlı E.B.S.’nin 5 gün süreyle tutuklu kalmasına karar verdi.