Başvurular başladı

Başbakan Ünal Üstel, asgari ücretle çalışan KKTC vatandaşlarına yönelik 12 bin TL’lik devlet desteği için başvuruların başladığını açıkladı. Destekten yararlanmak isteyen çalışanlar, ihtiyat.gov.ct.tr adresi üzerinden oluşturulan online portal aracılığıyla bugünden itibaren başvurularını IBAN-UBAN numaraları ile birlikte yapabilecek. Asgari ücretli vatandaşlara yönelik 12 bin TL’lik devlet desteği başvurularına ilişkin açıklama yapan Başbakan Üstel ödemelerin iki taksit halinde, net rakam olarak, hiçbir vergiye tabi tutulmadan ve doğrudan çalışanların banka hesaplarına yatırılacağını vurguladı.

Ocak ayında net 58.738 TL

Başbakan Üstel, uygulamanın temel amacının; “hayat pahalılığı karşısında çalışanı korumak, ücret artış farkını işverenin sırtına yüklemeden adil bir denge sağlamak” olduğunu belirtti. Üstel, “Devlet olarak, işverenimizi zorlamadan ama işçimizi de hayat pahalılığı karşısında ezdirmeden hareket ediyoruz. Ücret artış farklarını yüzdelik olarak da dikkate alarak, sorumluluğu devlet üstleniyor” ifadelerini kullandı. Başbakan Üstel, yapılan düzenleme ve desteklerle birlikte ilk 6 bin TL'lik ödemeyle ocak ayında asgari ücretlinin eline geçecek aylık net tutarın 58.738 TL olacağını kaydetti. Üstel, 12 bin TL’lik devlet desteğiyle birlikte sağlanan bu artışın asgari ücret tespit masasında konuşulan rakamların üzerinde, yüzde 22.90’lık bir artış oranına karşılık geldiğini belirterek, bunun çalışanların alım gücünü korumaya yönelik güçlü bir adım olduğunu dile getirdi. Destek kapsamında; asgari ücret üzerinden sigorta primi yatırılan KKTC vatandaşı çalışanlara, şubat ve mart aylarında 6’şar bin TL olmak üzere toplam 12 bin TL ödeme yapılacağını ifade eden Üstel, bu ödemelerin İstihdam Destek Merkezi Fonu aracılığıyla gerçekleştirileceğini ve tamamının net rakam olduğunu vurguladı. Üstel, “Bu destekten hiçbir vergi veya kesinti yapılmayacak, başvurularda bildirilen IBAN, UBAN numaralarına doğrudan yatırılacaktır” dedi.

