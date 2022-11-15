Tümü teminatla serbest bırakıldı

Lefkoşa’ya bağlı Demirhan'da bulunan bir üniversitenin kampüsünde tahta ve demir sopalarla Pakistanlı Shamsher Ali Khan'ı darp edip, kulak memesinin kesilmesine, el bileğinin kırılmasına neden olan 5 zanlı dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada soruşturmanın tamamlandığı belirtilerek, Asif Khan, Muhammad Aoib, Malina Amiri Sikandar Javed, Nadecm Akhtar, Adnan Khadim’in teminata bağlanması talep edildi.

Soruşturmayı yürüten polis, olayın 9 Kasım saat 21.15 sıralarında meydana geldiğini söyledi. Polis, Demirhan'da bulunan bir üniversiteye ait kampüs içerisinde meydana gelen olayda Pakistan uyruklu 5 erkek şahsın, daha önceden tartışma yaşadıkları Shamsher Ali Khan'ı sert cisimlerle darp edip, sol kulak memesinin kesilmesine ve sağ el bileğinin kırılmasına neden olduklarını söyledi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını, şüpheli görülen Asif Khan, Muhammad Aoib, Malina Amiri Sikandar Javed, Nadecm Akhtar, Adnan Khadim’in gözaltına alındığını açıkladı.

Polis, Asif Khan ve Muhammad Aoib’in itiraf içerikli gönüllü ifade verdiklerini belirtti. Polis, zanlıların mahkemeye çıkarılarak, haklarında 3 gün tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde gerekli soruşturmanın yapıldığını söyledi. Polis memuru, soruşturmanın bitmesi nedeniyle zanlıların yargılanmak üzere teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme zanlıların 7’şer bin TL nakit teminat yatırmasına ve her biri için birer kişinin 50 bin liralık kefalet senedi imzalanmasına emir verdi. Teminat şartlarını yerine getiren zanlılar yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Zanlılar ileride “vahim zarar, ciddi tecavüzü alet taşıma ve korkutmak amacıyla tehlikeli silah taşımak” suçlarından yargılanacak.

