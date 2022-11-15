Öğrenciler dev bayrak taşıdı

Milli Eğitim Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) 39’uncu kuruluş yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde Lefkoşa’da “Cumhuriyet Korteji” düzenledi.

“2022’de 2022 Öğrenci ile Cumhuriyetimize Sahip Çıkmak İçin Yürüyoruz” temasıyla organize edilen “Cumhuriyet Korteji”, Lefkoşa bölge okullarından ve üniversitelerden öğrencilerin katılımıyla yapıldı. Bando takımı eşliğindeki korteje, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Hasan Taçoy ile bakanlık bürokratları da katıldı.

KKTC Milli Takım formalarının da giyildiği kortej yürüyüşü, Milli Eğitim Bakanlığı önünden başladı, Asal Şube, Girne Kapısı, Mahkemeler güzergâhını izlenerek, Cumhurbaşkanlığı’na ulaşıldı.

100’er metrelik KKTC ve TC bayraklarının taşındığı yürüyüşte, Kıbrıs Türk Halkının Varoluş ve Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın fotoğrafları da taşındı.

Yürüyüş sırasında Girne Kapısı’ndaki Atatürk Anıtı ve Mahkemeler önünde folklor gösterileri sunuldu. Yürüyüş güzergahındaki vatandaşlar yürüyüşü alkışlarla karşılayarak, fotoğraflar ve videolar çekti. Turistler de kortej yürüyüşüne ilgi gösterdi.

Liderlerin anıtlarında törenler düzenlendi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 39'uncu kuruluş yıl dönümü nedeniyle Kıbrıslı Türklerin var oluş mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük'ün anıt mezarında ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş Anıtı önünde tören düzenlendi.

Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2022, 11:07