35 bin TL nakit 500 bin kefalet

Lefkoşa’da bir ilkokulun avlusunun içerisine aracının park edip, kadın öğretmene bakarak cinsel organını okşayan Selçuk Özerdem hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlı dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Zanlı 35 bin TL nakit teminat yatırması ve iki kefilin toplam 500 bin TL tutarında kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Soruşturmayı yapan polis, zanlının 10 Kasım 2022 tarihinde saat 07.30 sıralarında Lefkoşa'da Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir ilkokulun dış avlusu içeresine aracını park ettiğini söyledi.

Polis, 142 promil alkol etkisi altında olan zanlının araç içerisinde ilkokulda görev yapan kadın öğretmenin göreceği şekilde kot pantolonun üzerinden cinsel oranını okşadığını açıkladı. Polis, zanlının şikayet üzerine olay yerinde suçüstü hali gereği tutuklandığını söyledi. Zanlının mahkemeye çıkarılarak hakkında 3 gün tutukluluk emri alındığını ifade eden polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme, zanlının 35 bin TL nakit teminat yatırmasına ve 2 kefilin 250’şer bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.