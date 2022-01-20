Dava da açacak

Kıbrıs Türk Telekomünikasyon Dairesi Çalışanları Sendikası (Tel-Sen), bugün Gazimağusa Telekomünikasyon Dairesi’nde 08.00-12.00 saatleri arasında grev yapacağını açıkladı.

“Mağusa Telekomünikasyon Dairesi’nin bir bölümünün de içerisinde bulunduğu alanın Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu’na devredilmesiyle ilgili Bakanlar Kurulu kararının hukuka aykırı olduğu” gerekçesiyle yapılacak eylemle ilgili olarak saat 10.00’da Lefkoşa’da mahkemeler önünde basın açıklaması yapılacak.

Hukuk yoluna da başvurarak, saat 10.30’da konuyla ilgili dava dosyalayacak sendika, daha sonra Maliye Bakanlığı’na yürüyerek, bakanlığa siyah çelenk bırakacak.