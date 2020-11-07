Belediye göreve

Hüseyin ÇİÇEK

Sonbaharın ilk şiddetli yağışı dün sabah Gazimağusa’ya yağdı. Kentte 45 dakika süren sağanak yağmur hayatı felç etti.

Kısa sürede yollar göle döndü, birçok araç trafikte mahsur kaldı.

Gazimağusa’nın en işlek caddesi olan İsmet İnönü Bulvarı yağıştan en çok etkilenen bölge oldu.

Tüm cadde göle dönerken, hem yayalar hem de araç sürücüleri zor anlar yaşadı.

Şiddetli rüzgâr da etkili olurken, kenti esir alan yağmur suları uzun süre trafiği kilitledi.

Altyapı yeterli değil

Her yağışın ardından aynı manzaraların ortaya çıktığını söyleyen Gazimağusa sakinleri, altyapı eksikliğinden dolayı yağmur suyunun yolları göle çevirdiğini ifade etti.

Bölge sakinleri, “Her yağışın ardından yollarımız, caddelerimiz göle dönüyor. Bunun tek nedeni altyapı eksikliğidir. Yağmur sularını tahliye edecek kanallar çöplerle, atıklarla kapatılmıştır. Bu nedenle yağmur suyu yollarımızı, caddelerimizi göle çevirmektedir” dedi.

Bölge esnafı da yağmur sonrası iş yerlerini su bastığını ifade ederek, isyan etti.

Her şiddetli yağmur sonrası aynı çileyi yaşadıklarını ve dükkanlarını su bastığını ve buna rağmen henüz hiçbir önlem alınmadığını kaydeden esnaf, “Artık bıktık, bir çözüm bulsunlar” şeklinde konuşarak yetkililere ateş püskürdü.