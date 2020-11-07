Polis peşinde

Suna ERDEN

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme ekiplerinin Merkezi Cezaevi’nde gerçekleştirdiği operasyonda 150 adet uyuşturucu hap ile yakalanan gardiyan Hüseyin Mehmetoğlu hakkındaki soruşturma sürüyor.

Polis, zanlıyı dün yeniden mahkemeye çıkararak, 5 gün ek süre istedi. Zanlıya uyuşturucu hapları veren şahsın kimliğinin tespit edildiği, cezaevinde de soruşturma yapıldığı belirtildi.

Duruşmada iddiaları aktaran polis, 3 Kasım 2020 tarihinde zanlı Mehmetoğlu’nun cezaevine uyuşturucu sokacağına dair bilgi alıp, harekete geçtiklerini söyledi. Polis, zanlının saat 21.00 sıralarında cezaevinin nizamiye kapısında durdurulduğunu, üzerinde ve çantasında arama yapıldığını ifade etti. Polis, yapılan aramada zanlının sırt çantasında eldiven parmakları arasına yerleştirilmiş toplam 150 adet uyuşturucu hap bulduklarını açıkladı.

Zanlının gözaltına alınıp, sorgulandığını kaydeden polis, ifadesinde hapları uyuşturucu suçundan dolayı cezaevinde tutuklu bulunan Esat Cabbar Gözalıcı’nın yönlendirmesi ile Gazimağusa’da bir şahıstan aldığını itiraf ettiğini belirtti.

Polis memuru, zanlının telefonunun incelendiğini, Ekim ayı içerisinde birçok kez iş cep uygulaması ile Gazimağusa’da uyuşturucu aldığı şahıs ile aralarında para akışı yapıldığını tespit ettiklerini açıkladı.

Zanlının mahkemeye çıkarılarak hakkında 2 gün tutukluluk emri alındığını kaydeden polis, bu süre içerisinde aranan şahsın kimliğinin tespit edildiğini, ayrıca cezaevinde de soruşturma yürütüldüğünü söyledi.

Polis, aranan şahıslar, alınması gereken ifadeler olduğunu belirterek, zanlının 5 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme zanlının 5 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.