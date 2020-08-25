4 gün can çekişti

Suna ERDEN

Girne’ye bağlı Çatalköy’de yaşamını yitiren 54 yaşındaki İskoç vatandaşı Donna Cuthbertson’un ölümünde eşi Bryan Cuthbertson’un (62) ihmali olduğu ortaya çıktı.

Donna’ın 16 Ağustos tarihinde eve çıkarken merdivenin bir basamağından düştüğü, yaralandığı, kanama dolayısı ile oluşan organ yetmezliği sonucu 4 gün sonra yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Eşi düştükten sonra sağlık görevlilerini aramayan Bryan Cuthbertson, ‘tedbirsiz ve dikkatsiz davranarak ölümü sebebiyet verme’ suçundan dün mahkemeye çıkarıldı.

Zanlının ifadesinde eşinin hastaneyi aramaya gerek olmadığını söylediği için kimseye haber vermediğini öne sürdüğü öğrenildi.

Duruşmada olayı aktaran polis, Çatalköy’de yaşanan olayda Donna Cuthbertson’un 16 Ağustos’ta evde düşüp, yaralandığını, 4 gün sonra ise yaşamını yitirdiğini söyledi. Polis, zanlının ise gözaltına alındığını, 21 Ağustos’ta mahkemeye çıkarılarak hakkında 3 gün tutukluluk emri alındığını belirtti. Polis, zanlının 3 günlük süreyi Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde müşahede altında geçirdiğini, eşine otopsi yapıldığını kaydetti.

Polis, Adli Tıp Uzmanı İdris Deniz tarafından yapılan otopside Donna Cuthbertson’un düştükten sonra aldığı yaralar nedeniyle kan kaybı yaşadığına, kan dolaşımının yavaşlaması sonucu organ yetmezliği oluştuğuna ve bu nedenle öldüğüne dair tespit yapıldığını açıkladı.

Polis, zanlının 3 gündür gözetim altında olduğunu, soruşturmanın tamamlandığını söyledi.

Zanlının İskoç vatandaşı olduğunu, 2 yıl önce eşiyle birlikte KKTC’ye yerleştiğini kaydeden polis, oturma izni ile ülkede bulunduğunu da belirterek, teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, 30 bin nakit teminat yatırması ve zanlının 100 bin TL şahsi kefalet imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargı kararı verdi.