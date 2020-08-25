Madem öyle işte böyle

Çiğdem AYDIN

KKTC’ye en fazla yolcu taşıyan Pegasus Havayolları’nın Kıbrıs Temsilciliği, hükümetin sürekli değişen kararlarına ilginç bir yöntemle tepki gösterdi.

Temsilciliğin Lefkoşa’daki merkez bürosuna dün asılan bir notla, mağduriyet yaşayan Pegasus yolcularının KKTC Başbakanlığına, Sağlık veya Ulaştırma Bakanlığı’na başvurması istendi.

Diyalog muhabirinin sorularını yanıtlayan Pegasus Kıbrıs Temsilcisi Zeki Ziya, kendilerinden habersiz alınan kararlara geçiş süresi de verilmediğini anımsatarak, ciddi sıkıntıların yaşandığını söyledi. Ziya; uçuşların kısıtlanması nedeniyle en az 400 yolcunun mağduriyet yaşadığına dikkat çekti.

Sürekli değişen kararlar isyan ettirdi

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin geçtiğimiz cumartesi günü aldığı kararla ülkeye gelen uçak sayısı 6 ile sınırlandırıldı.

Birçok uçuş iptal edilirken, karara ilk tepki ülkeye hava yolu ile yolcu taşıyan iki firmadan biri olan Pegasus Kıbrıs Temsilciliğinden geldi. Pegasus, sürekli değişen kararlara temsilciliğin kapısına astığı notla tepki gösterdi.

Kapılara asılan notta şunlar kaydedildi:

“KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan gelen talimata istinaden 23 Ağustos 2020 saat 20.59’dan itibaren tüm uçuş izinleri iptal edilmiştir. Uçuşlarımız günde 3 sefer ile sınırlandırılmıştır. Yeni müracaatlar onaylanıp düzenlemeler yapılıncaya kadar sizlere hizmet veremeyeceğiz. Bu süreçte mağduriyetlerinizin giderilebilmesi için ilgili bakanlıklara (KKTC Başbakanlık, Sağlık Bakanlığı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı) müracaat edebilirsiniz. Göstereceğiniz anlayışa teşekkür ederiz.”

Sabah 4.30’da arayan yolcu oldu

Pegasus Kıbrıs Temsilcisi Zeki Ziya, alınan kararların uygulamaya konması için geçiş sürelerine ihtiyaç olduğunu ama mercilerin bunu yapacak zaman tanımaması nedeni ile yolcuların büyük mağduriyet yaşadığını söyledi.

Ziya, Sağlık Bakanlığı’na bağlı Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin “günlük uçuş sayısını 23 Ağustos tarihi itibariyle, 6 uçuş ile sınırlandırılması” yönündeki kararı sonrasında sadece Adana uçağında 27 kişinin uçağa binemediğini belirtti.

“Sabah saat 4.30’da yolcu personelimi arıyor ararlar… İnsanlara haberi durdurmaya bile zaman tanınmadı” diyerek yaşanılan mağduriyetlere örnekler veren Ziya, alınan birçok karada sıkıntılar olduğunu anlattı.

Dünyadaki uygulamalarla ters

Dünyadaki uygulamalarla KKTC’dekilerin uymadığını anlatan Ziya, bazı örneklerle bu durumu anlatmaya çalıştı. Ziya şunları söyledi:

“Mesela yeni notam cuma öğleden sonra yayınladı ve pazar günü de yürürlüğe girdi. Biz ülkeye girişte 72 ile 120 saatlik PCR testleri talep ediyoruz. Oysa bu karar iki günde yürürlüğe girdi. Buna göre PCR testlerini yaptıranlar sıkıntı yaşadı. Eskisi olmaz, yenisini yapsa şahıs minimum 72 saat istiyor yine olmaz. 27 kişi Adana’da uçağa binemedi. Bir diğer krizi de PQ kodunda (iki boyutlu barkot) yaşadık. KKTC’den Türkiye’ye gidip 5 günden önce dönecek olanlara yeni bir PCR testi istemiyorlar. Ama Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde yapılan PCR testlerinde QR uygulaması yok. Durup sonra yeni bir karar alarak Nalbantoğlu’ndan yapılanları muaf tuttular. Sürekli kararlar değişti, bunları organize edebilmek mümkün değil.”

Ziya, “Dünyada tüm ülkelerde PCR testinin maksimum 72 saat olması gerektiği söylenirken, biz minimum 72 saat istiyoruz. Örneğin Almanya PCR saatini 48 saate düşürdü. Düşünün Almanya’dan bir kişi Kıbrıs’a gelemeye kalksa o PCR sonucuyla gelemez. Türkiye’de yaptırıp 3 gün de beklemesi gerekir. Bu olacak iş mi?” diye sordu.

Ziya, alınan her kararın uygulanabilmesi ve anlatılabilmesi için makul zamanlara ihtiyaç olduğunu kaydetti.

En az 400 yolcu etkilendi

Sağlık Bakanlığı’nın son aldığı uçuş kararı kısıtlaması nedeniyle en az 400 yolcunun olumsuz etkilendiğini belirten Zeki Ziya, sözlerine şöyle devam etti:

“Uçuşlar planlanmış ve insanlar biletlerini almış.. Günde 8 sefer yapıyoruz, bunu 3’e düşürdüler. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Kemal Bağzıbağlı’ya sordum, ‘hangi seferleri iptal edeceğiz şimdi’. ‘Ben onu bilmem’ dedi. Olabilir mi bu. Mesela Ankara seferini iptal ettik, oradaki yolcuyu maliyetine İstanbul’a taşımak zorunda kaldık ve oradan getirdik. Bunlar hem şirket hem yolcular için yeni maliyetler ortaya çıkardı.”

Müsteşar bana küstü

Ziya, tüm bu yaşananlara tepki gösterdiği için müsteşarın kendisine küstüğünü de anlattı.

Pegasus Kıbrıs Temsilcisi Ziya, olayı şöyle anlattı:

“Alınan son kararlar sonrasında turizmcilerin olduğu bir whatsaap grubumuz var. Oraya tepkimi dile getiren bir yazı yazdım. “Bir işi de bir defa olsun doğru dürüst yapın Allah aşkına, bu acemiliklerden gına geldi, yeter” mahiyetinde bir paylaşım yaptım. Bazı Müsteşarlar beni gruptan atmış ve karşı bir cevap yazmış; ‘iyi niyetle sorunları çözemeye çalışan şahsıma bu hitap kabul edilebilir değil, grubun devam etmesine gerek yoktur’… İşte böyle yönetiliyoruz.”

Karar aldık, ertesi gün başka açıklandı

Zeki Ziya, üniversite öğrencilerinin adaya getirilebilmesi için alınan kararı ve sonrasında atılan adımları da aktardı. Ziya şunları söyledi: “Çarşamba günü üniversitelerin temsilcileri, Başbakan, hava yolu şirketleri toplantı yaptık… Geçtiğimiz Cuma sabahı Başbakanlıkta bir başka toplantı daha yaptık. Bu kez YÖDAK, üniversite temsilcileri, Başbakanlık Danışmanı ve hava yolu şirketi temsilcileri vardı. Burada mevcut 8 uçuş izni ile öğrencileri Türkiye’den taşımanın mümkün olmadığı konusunda uzlaştık. Bu izinlerin artırılması kararı alındı ama ertesi gün mevcut 8 uçuş izni uçak başına 3’e düşürüldü.”

Ekonomi yönetimi konusunda sınıfta kalındığını belirten Ziya, “Sağlığı koruyabilsek de toplum ekonominin batmasından zaten ölecek alınan bu kararlar ile. Çünkü sağlığı yerine getirebilmek için para lazım” dedi.

Ziya, “Kapılar açıldı ama gerekli altyapı hazırlıkları tamamlanmadı. Kapıların kapanmasıyla iş olmaz. Gerekli sağlık altyapısı hazırlanmalıydı. Dünyada tek bir vaka dahi olsa salgın riski her zaman olacaktır. Önemli olan buna hazırlıklı olmaktı ama becerilemedi” şeklinde sözlerini noktaladı.