Bir gram'a 3 ay hapis

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi’nde bir kişiye 100 liraya bir gram uyuşturucu sattığı gerekçesiyle yargılanan Fatih Esergül hakkındaki dava karara bağlandı. Mahkeme sanığı 3 ay hapse mahkûm etti.

Davanın kararını okuyan mahkeme başkanı Fatma Şenol, sanığın, uyuşturucu verme suçunu işlemiş olduğunu, bu nedenle Denetimli Serbestlik Yasası kapsamı dışında kaldığını belirtti.

Fatih Esergül’ü aleyhine getirilen davalardan suçlu bulduklarını açıklayan Şenol, sanığın tasarrufunda bulunan uyuşturucu türünün sentetik cannabionoid olduğunu kaydetti.

Şenol, olgular ışığında sanığın tasarrufundaki maddenin cüzi miktarda oluşunun açık olduğunu belirtirken, kısa süreli hapis cezası vermeyi uygun ve adil bulduklarını belirtti. Şenol, sanığı 3 ay hapis cezasına mahkum ettiklerini açıkladı.

Davanın geçmişi

Geçitkale-Sütlüce anayolu üzerinde 16 Ocak 2018 tarihinde trafik kazası yapan Mustafa Topçuoğlu’nun tasarrufunda bir gram sentetik cannabionoid türü uyuşturucu madde bulunmuştu. Topçuoğlu, polise gönüllü ifade vererek uyuşturucu maddeyi sanık Fatih Esergül’den 100 TL karşılığında satın aldığını itiraf etmişti.

Sanık Esergül, Topçuoğlu’nun ifadesi ışığında Gazimağusa’da tespit edilmiş ve arabada yapılan aramada 110 miligram sentetik cannabionoid türü uyuşturucu madde tespit edilmişti.