Uyuşturucu bulundu

Emre Esergül ile Cemre Ulucan, Girne’ye bağlı Esentepe bölgesinde devriye gezen trafik polisleri tarafından park halindeki araçta kendilerinden geçmiş vaziyette tespit edildi.

Yapılan aramada zanlıların tasarruflarında uyuşturucu madde bulundu.

İki zanlı dün mahkemeye çıkarılırken, polis analiz sonuçlarının beklendiğini açıkladı.

Polis, 20 Ağustos 2020 tarihinde, Esentepe - Tirmen anayolu üzerinde, devriye halinde bulunan ekipler tarafından park halindeki araç içerisinde kendilerinden geçmiş vaziyette görülen zanlıların tasarrufunda bir gram sentetik cannabinoid ile içerisinde tütün ile karışık uyuşturucu olan 2 adet ucu yanık sigara bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Polis, zanlıların tutuklanarak mahkemeye çıkarıldığını, 3 gün tutukluluk emri alındığını belirtti. Bu süre içerisinde uyuşturucu maddenin analize, bazı emarelerin de parmak izi incelemesine gönderildiğini kaydeden polis, sonuçların henüz gelmediğini belirtti.

Soruşturmanın devam ettiğini belirten polis, 2 gün ek süre istedi. Mahkeme talebi kabul etti.