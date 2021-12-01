Fark çok az

Güney Kıbrıs’ta nüfusun bir milyona, Kuzey Kıbrıs’ta ise 400 bine yaklaştığı belirtilirken, son 11 ayda kazalar nedeniyle yaşanan can kayıpları arasında çok fark olmadığı görüldü.

Kuzeyde 2021 yılı Ocak-Kasım ayları arasında trafik kazası sonucu can kaybı sayısı 30 olurken, Güney Kıbrıs’ta ise aynı dönem içerisinde 42 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Alithia ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs’ta yılbaşından bugüne kadar trafik kazaları sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısının 42’ye yükseldiğini yazdı.

Gazete, bu rakamın 2019 yılında 44, 2020 yılında ise 41 olarak kayda geçtiğini de aktardı.

Son 3 yılda 87 kayıp

Kuzeyde ise 2019 yılında 30, 2020 yılında ise 27 kişi kazalar sonucu öldü.

Polisten alınan verilere göre, 2019’da toplam 3 bin 575 kaza meydana gelirken, bu kazaların 24’ü ölümlü kaza olarak kayıtlara geçti. Ölümlü kazalarda 30 kişi hayatını kaybetti.



2019’daki kazaların 808’i yaralanmayla sonuçlandı ve bin 208 kişi yaralandı.10 Mart 2020 tarihinde ülkede tespit edilen ilk Coronavirüs vakasıyla kapanma dönemi yaşanan 2020 yılında toplam 2 bin 854 kaza meydana geldi. Bu kazalarda 27 kişi hayatını kaybetti.2020’deki kazaların 563’ü yaralanmayla sonuçlandı ve 754 kişi yaralandı.

7 günde 50 kaza

Öte yandan Polis Basın Subaylığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 22 - 28 Kasım tarihleri arasında meydana gelen 50 kazanın 11'i yaralanmayla, 39’u hasarla sonuçlandı. Kazalarda 15 kişi yaralandı. Dönem içerisinde meydana gelen trafik kazalarının 15’i süratli araç kullanmak,12’si dikkatsiz sürüş, 8’i kavşakta durmamak, 9’u yakın takip nedeniyle yaşandı. Kazaların 18’i Lefkoşa, 7’si Gazimağusa, 19’u Girne, 1’i Güzelyurt, 5’i İskele’de meydana geldi.

Öte yandan aynı tarihlerde polis tarafından ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde, toplam 7 bin 575 araç sürücüsü kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen bin 34 sürücü hakkında ileri işleme gidildi.

