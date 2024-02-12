Renkli bir başlangıç

Tatlısu Belediyesi tarafından, Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi (KEİ Ofisi) finansmanı ile yapımı tamamlanan Bisiklet ve Yürüyüş Yolu dün düzenlenen törele hizmete açıldı.

Yaklaşık 10 kilometreden oluşan projenin ülke turizmine katkı sağlanması hedeflenirken yolun uluslararası bisiklet yarışlarına ev sahipliği yapması için de çalışmaların başlatıldığı kaydedildi.

Törende konuşan Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Fevzioğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin spor, eğitim, sanayi, ileri teknoloji hamlesi ve alternatif turizm ile kalkınacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da ülke olarak hala daha haksız ambargolarla uğraştıklarını kaydederek, izolasyon ve ambargoların kaldırılması gerektiğini, bunun insan haklarına aykırı olduğunu söyledi.

