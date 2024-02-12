Girne’de faaliyet gösteren ve kentin en uğrak yerlerinden biri olan Merit Park Hotel’de sahne alan ünlü şarkıcı Ebru Yaşar sesiyle kulağa, şıklığıyla gözlere hitap etti. Pınar Kerimoğlu'nun kendisi için tasarladığı kıyafetle göz kamaştıran başarılı sanatçı, sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yaşar, "Kıbrıs'ı çok seviyorum. Burada olmaktan çok mutluluk duyuyorum. Belki çok klasik olacak ama ben burada olmaktan çok keyif alıyorum ve çok eğleniyorum." dedi.

Bir süredir çıkaracağı albümü bekleyen hayranlarına, Siyam ile düet yaptığı "Yoksun" adlı teklisi ile bir sürpriz yapan Yaşar, şarkının hikayesini basın mensupları ile paylaştı.

Çok tatlı bir şarkı oldu

Şarkıcı" Ben zaten şarkıyı almıştım. Söylemiştim ve her şey bitmişti. Fakat ufak bir değişiklik yaparak "Yoksun" adlı şarkımızı albüm öncesi çıkarttık. Siyam'ın sesini çok beğeniyorum, Siyam'ın prodüktöründen de şarkıyı önce çıkaralım ricası gelince kıramadım. Destek olmayı çok seviyorum. Çok tatlı bir şarkı oldu." dedi. Geçtiğimiz günlerde rapçi Sefo ile paylaştığı selfie hakkında da konuşan Ebru Yaşar, "Sefo ile havalimanında karşılaştık. Beraber bir şeyler yedik, aramızda şakalaştık. Acaba bir düet olur mu diye ama kader kısmet hayatta her şey olabilir." şeklinde konuştu.

