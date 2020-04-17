‘Sağlığımız tehlikede’

Onur ULAĞ

Coronavirüs nedeniyle hijyen hayatın en önemli faktörü haline gelirken, Lefkoşa’nın Göçmenköy bölgesinde taşan rögarlar halkı hem isyan ettirdi hem de paniğe soktu. Göçmenköylüler “Corona’dan değil lağımdan öleceğiz” dedi.

Şht. Özkan Mustafa Sokak’taki rögarların taşması üzerine çevreye atık sular yayıldı, pis kokular etrafa saçıldı.

Sağlık açısından da son derece riskli bir durum oluşurken, mahalle sakinleri tedirgin oldu.

Diyalog’a konuşan mahalle sakinleri, virüs nedeniyle riskli ve zor günlerden geçildiğini, hijyenin hastalıktan korunmak için tedbirlerin başında geldiğini ancak taşan lağım sularından dolayı sağlıklarının tehlikeye girdiğini söyledi.

Araçların lağım sularının üzerinden geçerken çevreye de sıçrattığını, evlerinin avlusuna kadar yayıldığını ifade eden mahalle sakinleri, “Sabahtan beri temizlemekten helak olduk ailelerin birçoğu da kısmi sokağa çıkma yasağına uymuyor ve çocuklarını bu pis sularda oynamasına göz yumuyor” diyerek dert yandı.

“Corona’dan değil lağımdan öleceğiz”

Her yağmur yağdığında mahallelerindeki rögarların taştığını belirten vatandaşlar, Lefkoşa Türk Belediyesi’ne çağrıda bulunarak, önlem almalarını istedi. Mahalleli “Corona’dan değil lağımdan öleceğiz” dedi.



