Güney'de vaka sayısı 735’e ulaştı

Güney Kıbrıs'ta dün 20 yeni Coronavirüs vakası daha tespit edildi. Yeni tespitlerle güneyde Coronavirüs vaka sayısı toplamda 735'e ulaştı.

Haber kaynaklarına göre, Rum Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, dün gerçekleştirilen tahliller çerçevesinde 20 pozitif vaka tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, dünkü pozitif vakalardan 10'unun, öncelikli görevlerde çalışan kişilere yapılmaya başlanılan toplu tahliller, 7'sinin yakın temas takipleri sonucu ve 3'ünün ise özel sağlık kuruluşlarında tespit edilenler olduğu vurgulandı.

Haberde 20 bin test gerçekleştirilecek çalışma alanlarına dahil olan kişilerin, açık havada oluşturulan test merkezleri önünde uzun araç kuyrukları oluşturdukları belirtildi.

Gazete, söz konusu açık hava merkezlerinde test yaptırmaları zorunlu olan çalışanların araçlarının oluşturduğu kuyruğun kilometreleri bulduğunu da aktardı.