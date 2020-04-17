Akıncı: Hakkımızda işlem yapılmasını bekliyoruz

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Ersin Tatar’ın Güneyden gelen ilaçların yasal olmayan yollardan Kuzey Kıbrıs’a geçirildiğine yönelik açıklamasına sosyal medya hesabından yanıt verdi. Akıncı, “Hakkımızda işlem bekliyoruz” ifadesini kullandı.

Akıncı paylaşımında şunları kaydetti: İki Toplumlu Sağlık Komitesinin eşbaşkanları arasında yürütülen rutin iletişim çerçevesinde, daha önce de uygulanan yöntem uyarınca, bir miktar ilaç ve korunma giysisi, komitenin Kıbrıs Türk kanadınca iletilen talep doğrultusunda Cumhurbaşkanlığınca belediyeden sağlanan destekle temin edilerek istenen yere teslim edilmiştir.

Başbakanlık açıklamasıyla yaptığımız işin ne büyük bir kaçakçılık suçu olduğunu öğrenmiş bulunmaktayız. Başbakanın suç duyurusunun ardından sevgili Harmancı ile birlikte hakkımızda işlem yapılmasını bekliyoruz. Sağlıkla kalın.”